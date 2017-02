Con 10 jugadores, Panamá derrota a Estados Unidos

Con 10 jugadores, el seleccionado nacional Sub 20 de fútbol de Panamá consiguió ayer una victoria memorable ante Estados Unidos, en su primer partido del Premundial Sub 20 de la Concacaf que se disputa en Costa Rica y que otorgará cuatro cupos para el Mundial de Corea del Sur 2017.

Panamá jugó los últimos 73 minutos con 10 jugadores en el estadio Ricardo Saprissa.

Leandro Ávila marcó el único gol del partido a los 36 minutos, cuando 17 minutos antes Panamá había perdido a su jugador Justin Simons por expulsión directa.

Ávila tomó un servicio de Ronaldo Córdoba cerca al banderín de la franja izquierda, fue por el balón teniendo encima a un marcador, de espalda a la portería giró su cuerpo y con el esférico en sus pies sacó un remate que rozó al defensa Marlon Fossey y el balón se incrustó por el ángulo superior izquierdo de la portería de Jonathan Klinsmann, el hijo del técnico alemán que dirigió hasta hace poco al equipo mayor de Estados Unidos.

Con 10 jugadores desde los 17 minutos, Panamá supo manejarse bien ante un rival que tuvo más tiempo el balón en sus pies, pero que no presionó y las veces que lo hizo la defensa nacional respondió con altura.

En su primera llegada cuando se jugaba un cuarto del primer tiempo, Cristian Martínez tuvo su primera descolgada por la banda derecha, pero con la mala suerte de que su pase a Leandro Ávila fue interceptado por un defensa rival.

Sin desesperarse, Panamá supo administrar el primer tiempo y por momentos hubo pasajes en los que sus laterales Josué Vergara y Andrés Andrade tuvieron algunas descolgadas.

Solo al minuto 40 vino a aparecer el portero panameño Charles Taylor, de la Universidad de Londres, en Inglaterra, cuando lo exigieron con un tiro abajo, en una muestra de que con un hombre menos Estados Unidos no tuvo el poderío.

Comenzando el segundo tiempo, Estados Unidos tuvo el empate en un cabezazo de Jeremy Ebobisse, que pegó en el horizontal, en lo que fue el aviso de peligro de los estadounidenses. Pero solo fue una llegada efímera de Estados Unidos.

Panamá, por el contrario, mantuvo su orden sin desesperarse y por varios pasajes tocó el balón con pases cortos.

Cristian Martínez comenzó a ser más incisivo por la franja derecha, en el minuto 53 envió un centro al que nadie llegó. Después el mismo jugador se juntó con Ronaldo Córdoba y el jugador del Tauro se descolgó por la banda izquierda tirando un disparo cruzado que pasó raspando el segundo palo de la portería.

Hasta el minuto 70 no hubo mayores dolores de cabeza, su rival no tuvo la categoría de un grande, Panamá le supo manejar el partido, esperó intentando sorprenderlo en el contragolpe. No hubo un dominio absoluto de los norteños. Pero con el pasar de los minutos, el partido hizo mella en jugadores como Martínez y Ávila que tuvieron que ser reemplazados.

Al minuto 70 comenzó a aparecer Charles Taylor, en una estirada en la que sacó un balón peligroso. Estados Unidos comenzó a despertar y el portero panameño se fue haciendo figura.

En el minuto 81 Estados Unidos estuvo a punto de empatar en un enredo que se formó en el área chica de Panamá. Sin embargo, Panamá estuvo cerca del segundo en una asistencia de Córdoba a Isidoro Hinestroza, que probó desde fuera y el balón estuvo a centímetros de entrar.

Estados Unidos se volcó con todo por el empate, pero Taylor respondió, salvando una clara ocasión de gol al minuto 86. Fue un acoso en el que Panamá respondió y tuvo otra ocasión con Yair Jaén, que había ingresado, su disparo salió por arriba.

Finalmente, el central hondureño Armando Castro pitó el final del partido y Panamá ganó 1-0, tal como sucedió en el Premundial de 2015 cuando se ganó con un tanto de Small.

En otro partido del grupo, Haití había derrotado 5-1 a San Cristóbal y Nieves. Panamá enfrenta el próximo martes a este último equipo.

Alineaciones:

Panamá: Charles Taylor, Josué Vergara (Jorge Gutiérrez, min. 91), Jiovany Ramos, Javier Rivera Andrés Andrade; José Tejada, Ricardo Ávila, Cristian Martínez (Yair Jaén, min. 71), Justin Simons; Ronaldo Córdoba, Leandro Ávila (Isidoro Hinestroza,

min. 78). DT: Nelson Gallego.

Estados Unidos. Jonathan Klinsmann; Marlo Fossey, Danny Acosta, Tommy Redding (Eryk Williamson, min. 68), Erik Palmer, Brooks Lennon, Justen Glad, Tyler Adams (Emmanuel Sabbi, min. 65), Jeremy Ebobisse, Luca de la Torre (Coy Craft, min. 68), Sebastián Saucedo. DT: Tab Ramos