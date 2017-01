El lanzador panameño Delgado se queda con Arizona

El lanzador panameño Randall Delgado evitó ir al arbitraje y aceptó un contrato con Arizona Diamonbacks para la temporada 2017 de las Grandes Ligas, reportan medios internacionales.

Delgado estaría jugando por un salario de un millón 775 mil dólares, lo que representa alrededor de 500 mil dólares más que en 2016.

Delgado estarará bajo las órdenes del técnico Torey Lovullo. El 13 de febrero tiene que reportarse a los campos de entrenamientos en Arizona.

Delgado, que comenzó jugando con los Bravos de Atlanta en 2011 terminó la temporada de 2016 con marca de 5 ganados, 2 perdidos y un porcentaje de carreras limpias de 4.44 en 75 episodios lanzados.

#Dbacks avoid arbitration and agree to terms on one-year contracts with Patrick Corbin, Randall Delgado, Chris Herrmann and Chris Owings.