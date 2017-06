Pliskova y Halep se citan para una 'final anticipada' en Roland Garros

Los cuartos de final femeninos de RolandGarros se completaron este miércoles con la clasificación de la checa Karolina Pliskova y la rumana Simona Halep, números tres y cuatro del mundo, respectivamente, que jugarán en semifinales lo que se presenta para muchos como una 'final anticipada'.

En la otra parte del cuadro, el duelo será entre dos jugadoras por debajo del número 30 de la WTA, la suiza Timea Bacsinszky (31) y la letona Jelena Ostapenko (47).

Por ello, el duelo Pliskova-Halep de este jueves dará el nombre de la gran favorita de la final del sábado.

La clasificación de Halep fue especialmente meritoria, ya que consiguió resucitar en un partido que parecía tener perdido ante la ucraniana Elina Svitolina, número seis del mundo y que llegó a desperdiciar una bola de partido, antes de caer 3-6, 7-6 (8/6) y 6-0.

Svitolina llegó a ir ganando 5-1 en el segundo, con todo a favor para sentenciar el duelo, pero Halep reaccionó y llevó el set al tie-break, donde la ucraniana desperdició una bola de partido. Tras resistir y apuntarse esa manga, el tercer set fue un paseo para la rumana, contra una adversaria hundida física y mentalmente.

"Ha sido difícil, ella jugaba muy bien. No sé cómo he sido capaz de recuperarme. He tenido un poco de suerte", admitió Halep. "He sido fuerte mentalmente, nunca me rendí y por eso he ganado", estimó.

Halep no renunció nunca al milagro y consiguió levantar el partido, lo que le deja a un paso de la final, que ya jugó en 2014, cuando fue subcampeona ante la rusa Maria Sharapova.

En vísperas de este RolandGarros, Svitolina había derrotado a Halep en la final de Roma, pero entonces la jugadora rumana, que unos días antes había conquistado el torneo de Madrid, tenía problemas en el tobillo derecho.

Svitolina dejó pasar una gran oportunidad, en un año en el que además de Roma ganó otros tres torneos (Taiwan, Dubái y Estambul), lo que le situaba como una de las jugadoras más en forma de este 2017.

KAROLINA PLISKOVA CUMPLE

En el otro partido de este miércoles en los cuartos, la checa Karolina Pliskova cumplió los pronósticos contra la última representante del tenis francés este año en RolandGarros, Caroline Garcia (27 del mundo), a la que ganó por 7-6 (7/3) y 6-4.

Pliskova, de 25 años y gran altura (1.85 metros), nunca había llegado tan lejos en la cita parisina. Era la jugadora de mayor ranking WTA (3) desde la primera ronda después de la eliminación de la alemana Angelique Kerber (1) en el primer día del torneo y la ausencia por su embarazo de la estadounidense Serena Williams (2).

La tenista checa, que en RolandGarros no había pasado de la segunda ronda hasta este año, buscará ahora llegar a su segunda final del Grand Slam, tras la que jugó y perdió en el Abierto de Estados Unidos de 2016 ante la alemana Kerber.

En el primer set, Pliskova tuvo una táctica más conservadora de lo habitual, posiblemente por el viento que dificultaba el juego en la pista central.

Caroline Garcia se resistía y, rompiendo el servicio de la checa en la parte final pudo forzar el tie-break, aunque allí Pliskova consiguió apuntarse el set.

La segunda manga se resumió prácticamente a un duelo de servicios entre dos jugadoras que destacan por sus buenos primeros saques, pero la francesa falló primero y Pliskova no desperdició esa oportunidad servida en bandeja para asegurar las semifinales.