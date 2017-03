Tras falla de la organización, Venezuela jugará partido de desempate

Un fiasco que trajo a la memoria los ocurridos recientemente en Miss Universo y en la entrega del Óscar apagó el festejo de México, que llevaba minutos de haber comenzado el lunes por la madrugada, y dio en cambio a Venezuela el derecho de disputar un partido de desempate ante Italia en busca de un boleto a la segunda fase del Clásico Mundial de Béisbol.

México consiguió ante Venezuela una victoria por 11-9, que al final resultó estéril, porque la selección anfitriona quedó eliminada del torneo.

Al finalizar el encuentro, los jugadores de México celebraron la victoria. Comentaron que, de acuerdo con información que les habían dado los organizadores, el resultado eliminaba a Venezuela y les daba a ellos el pasaje al encuentro de desempate.

El criterio era un complicado y extraño sistema que toma en cuenta las carreras admitidas por un equipo en los innings en que hubiera estado a la defensiva.

Incluso la cuenta oficial de Twitter del Clásico Mundial de Béisbol confirmó que habría un partido de desempate entre italianos y mexicanos para definir quién se unía a Puerto Rico en la segunda ronda, como clasificado del Grupo D. El tuit fue borrado posteriormente.

Venezuela, Italia y México terminaron con idéntico récord de 1-2. Minutos después de concluir el encuentro un comité técnico se reunió, revisó las cuentas y determinó que los venezolanos avanzaban.

Un ejecutivo de las Grandes Ligas informó que Italia tuvo un promedio de 1.05, Venezuela 1.11 y México 1.12 para quedar fuera.

"Yo tenía una sola cosa en mente que era ganar el partido, pero las cosas no salieron bien", afirmó el mánager de Venezuela, Omar Vizquel. "Después nos avisaron que teníamos una pequeña diferencia de milésimas y que nos tocaría jugar con Italia. Fue algo sorpresivo, pero estamos contentos de que vamos a tener una oportunidad más".

La confusión extrapoló al deporte lo vivido en el certamen de belleza Miss Universo de 2015, cuando la representante de Colombia fue declarada ganadora pero una corrección le quitó la corona para ceñírsela a la concursante filipina, o en la más reciente entrega de los premios de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas, donde el productor y el elenco de La La Land celebraban en el escenario, cuando se aclaró que en realidad la mejor película era Moonlight.

JUEGO

Una realidad es que México pudo haberse ahorrado la necesidad de tanta aritmética que resultó errónea. Llegó a tener ventaja de 8-1 en el encuentro, pero Venezuela se fue acercando.

Esteban Quiroz pegó un descomunal batazo por el jardín central para sellar un ataque de cinco carreras en la tercera entrada y Brandon Laird sacó la pelota del parque por la pradera izquierda en la quinta para los mexicanos, que por segundo torneo en fila se quedaron fuera en la primera ronda y dentro de cuatro años tendrán que jugar la fase de clasificación. Chris Roberson produjo otras dos carreras en la séptima para la selección local.

Puerto Rico se mantuvo exento de sobresaltos, al lograr una foja de 3-0 con un triunfo ante Italia horas antes.

Esteban Quiroz is putting on for Team Mexico. It's 5-1 after 3. #WBC2017pic.twitter.com/q91qsf3cS9