Airbnb, empresa dedicada al alquiler de casas y apartamentos, ya vale 31 mil millones de dólares

Airbnb Inc. cerró una ronda de financiamiento de más de $1,000 millones, lo que valora a la startup de alquileres de alojamiento temporal en $31 mil millones, según tres personas familiarizadas con la compañía.

En diciembre, Bloomberg informó por primera vez sobre los planes de la empresa de elevar la financiación que buscaba con la autorización de la venta de $153 millones extra en capital. Los inversionistas incluyen CapitalG, el brazo de inversión de Alphabet Inc., y Technology Crossover Ventures.

Desde su debut en 2008, Airbnb ha recaudado más de $3 mil millones y tiene suficiente dinero en efectivo a la mano para alcanzar su objetivo de convertirse en una empresa global y completa de servicios de viajes.

El mes pasado, Airbnb realizó su mayor adquisición hasta el momento, al pagar $300 millones en efectivo y acciones por Luxury Retreats, una empresa canadiense de manejo de alquileres de lujo.

La compañía también está considerando una expansión al negocio de alquileres de largo plazo, han dicho personas familiarizadas con el asunto. Al mismo tiempo, la empresa se enfrenta a problemas legales en muchos mercados que ven Airbnb como una amenaza a la vivienda asequible.

Airbnb se convirtió en una empresa rentable en el segundo semestre de 2016, y espera seguir siéndolo este año, dijeron personas familiarizadas con el tema.

El año pasado, obtuvo una línea de crédito de $1.000 millones de bancos incluyendo JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc., Bank of America Corp. y Morgan Stanley.

Airbnb también utilizó parte de su capital para recomprar acciones de Morgan Stanley.Una persona cercana a la compañía dijo que Airbnb tiene cerca de $2 mil más de liquidez disponible, que recoge cuando sus huéspedes reservan un alojamiento.

La empresa no paga a los anfitriones hasta después que el huésped termina su estancia en una casa.