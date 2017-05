Amazon abre establecimientos para competir con las tiendas minoristas

Amazon.com Inc. abrió dos quioscos de recolección de comestibles en Seattle, como parte de su último esfuerzo para entrar en el mercado de comestibles de $800 mil millones y competir con las opciones de compra " click and collect" de Wal-Mart Stores Inc.

Los puntos llamados AmazonFresh Pickup permitirán a los clientes comprar alimentos en línea y recogerlos en tan solo 15 minutos en lugar de que sean entregados en sus hogares. El servicio está disponible para los miembros de Amazon Prime que pagan $99 al año por descuentos de entrega y streaming de video y música.

Cada lugar tiene plazas de aparcamiento bajo toldos similares a los que se ven en las gasolineras.

Las ventas de comestibles han dio moviéndose lentamente a la venta en línea, a diferencia de los libros y la electrónica, dejando a Amazon en desventaja frente a competidores como Wal-Mart, Target Corp. y la cadena de supermercados Kroger Co.

Amazon está experimentando con conceptos venta de aparador para ir entrando a las ventas de abarrotes, mientras que sus competidores agregan opciones en su línea de tiendas existentes.

Amazon también abrió su primera librería -en Manhattan, Nueva York- y un formato de tienda de conveniencia llamado Amazon Go que permite a los clientes hacer check-in con una aplicación de teléfono inteligente, tomar sándwiches, ensaladas y otros artículos que quieren de los estantes y salir sin tener que hacer el pago en el momento. En su lugar, los clientes reciben facturas automáticamente. El formato está siendo probado por los empleados, que han encontrado la tecnología se bloquea cuando la tienda se llena demasiado, de acuerdo con personas familiarizadas con el asunto.