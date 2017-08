Apede pide que reforma al impuesto de inmuebles sea 'incluyente'

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) pidió a la Asamblea Nacional un debate "amplio e incluyente" en el proyecto de ley que contempla rebajas en el impuesto de inmuebles.

El gremio estima "necesario" que la discusión se dé con más claridad para que "todos los sectores puedan comprender mejor los objetivos e implicaciones de este proyecto".

El documento, presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas ante la Asamblea la semana pasada, contempla reducciones sustanciales en las tarifas del impuesto.

En el caso de que la propiedad se constituya como Patrimonio Familiar Tributario, es decir, que se registre como residencia de una familia, la propiedad estará exonerada de pagar el impuesto por los primeros $120 mil.

Las residencias de personas que no entren en el concepto de familia, según el Código de Familia, también tendrán rebajas en las tarifas, pero no serán tan ventajosas. La exoneración total del impuesto corresponderá solamente a los primeros $30 mil y no a los $120 mil en el caso de la vivienda registrada como Patrimonio Familiar Tributario. No se podrían acoger al beneficio máximo los solteros, viudos sin hijos, o las parejas no casadas que estén unidas por menos de cinco años.

El Gobierno ha defendido que se pretende dar mayores beneficios fiscales a las familias presumiendo que los solteros tienen menos cargas financieras que los matrimonios o las parejas con hijos.

No obstante, algunos especialistas han destacado que una pareja tiene mayor capacidad financiera que un soltero, al contar con dos salarios.

Un soltero gana un salario; un matrimonio podría ganar dos salarios por lo que tendrían mayor capacidad contributiva que el soltero. pic.twitter.com/TBbqPoP1DV — Rubén Bustamante R. (@RBTax) 15 de agosto de 2017

Tanto la Apede como otras voces de la sociedad piden que la exoneración máxima se aplique a la vivienda principal de las personas, "indistintamente de que quienes en ella habiten se ajusten a nociones predeterminadas de lo que constituye una familia".