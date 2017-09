Aprueban en segundo debate reforma al impuesto de inmuebles

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó, en la tarde hoy jueves, en segundo debate el proyecto de ley No. 509, que reforma el impuesto de inmuebles y que regirá a partir de 2019.

Luego de tres jornadas de sesiones, los diputados acordaron aprobar el proyecto de ley en la tarde de este jueves 14 de septiembre.

Se mantendrán los $120,000 exonerados para las primeras residencias. Finalmente no prosperó la propuesta para elevar el monto exonerado. El tramo entre $120,000 y $700,000 pagará una tarifa de 0.5%, mientras que el excedente sobre $700,000 tendrá una tarifa de 0.7%.

Las segundas residencias y las propiedades comerciales e industriales estarán exonerados por los primeros $30,000; pagarán 0.60% por el tramo entre $30,000 y $250,000; una tarifa de 0.80% para el tramo entre $250,000 y $500,000: y una tasa de 1% sobre el excedente de $500,000.

En el segundo debate se modificó la figura de los agentes de retención del impuesto: solamente retendrán el impuesto en hipotecas de segundas residencias, inmuebles industriales y comerciales, no así en el caso de primeras residencias.

No obstante, en todos los casos los bancos comunicarán a los clientes si tienen saldos pendientes en su impuesto. Iván Zarak, viceministro de Economía, dijo que mucha gente no paga actualmente el impuesto porque no conoce que tenga saldos pendientes.

En el debate se introdujo una exoneración de tres años sobre las mejoras para las primeras residencias recién compradas, sean nuevas o de segunda mano.

Además, se aprobó una moratoria sobre los recargos e intereses acumulados por el impago del impuesto de inmuebles. Los contribuyentes se podrán acoger a la moratotia hasta el 31 de diciembre de 2017.