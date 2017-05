Asep multa a Claro Panamá con 50 mil dólares

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos de Panamá (ASEP) multó con 50 mil dólares a la empresa Claro Panamá, S.A. por problemas de conexión cuando sus clientes llamaban a números que comenzaban con el prefijo 800.

De acuerdo a la ASEP, la empresa infringió lo establecido en el artículo 56, numeral 10 de la Ley 31 de 8 de febrero de 1996, que dicta las normas para la regulación de las telecomunicaciones en la República de Panamá, y el resuelto primero de la resolución AN No. 2009-Telco de 25 de agosto de 2008.

"La resolución estableció que las llamadas realizadas desde celulares Claro Panamá, S.A., en su modalidad de prepago y postpago, a la línea 800 de las concesionarias Telecarrier, Inc. (TCI), Galaxy Communications Corp. (GCC), Advanced Communications Network, S.A. (ACN) y Telecomunicaciones Corporativas Panameñas, S.A. (TCP) no fueron completadas, debido a que no estaban interconectadas", señala un comunicado del ente regulatorio.

"Esta situación afectó tanto a clientes de Claro, quienes no pudieron hacer uso efectivo de la línea 800, así como a los clientes de las empresas TCI, GCC, ACN y TCP que debían recibir llamadas para ofrecer sus servicios y productos. Esta resolución ordena el acceso a las series numéricas 800 para el servicio especial de Cobro Revertido Automático desde las redes de los concesionarios de los servicios de Telefonía Móvil Celular (107) y Comunicaciones Personales (106) mediante la utilización de dos métodos", añade el comunicado.

La Prensa se comunicó con voceros de Claro Panamá, quienes pidieron remitirles el comunicado del ente regulador para evaluar una respuesta.