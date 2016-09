Bloomberg: Copa Airlines, Delta y United presentan ofertas para comprar Avianca, valorada en $851 millones

Algunas de las aerolíneas más grandes del mundo, en busca de un mayor punto de apoyo en Latinoamérica, podrían haber encontrado una ruta a través de Colombia.

Avianca Holdings SA, con sede en Bogotá, viene buscando un socio internacional que la ayude a reforzar su balance y a fomentar el crecimiento. El operador que cotiza en bolsa es controlado por los hermanos Germán y José Efromovich, quienes también poseen una línea aérea separada, Avianca Brasil, mediante una sociedad privada.

Algunos gigantes del sector han estado evaluando la idea. A principios de este año, Delta Air Lines Inc., United Continental Holdings Inc. y Copa Airlines SA presentaron ofertas no vinculantes por una participación minoritaria en Avianca Holdings, según personas cercanas a las propuestas, quienes solicitaron no ser nombrados porque la información es privada.

No hay garantía de que se llegue a un acuerdo. Avianca Holdings ofrece a los postores potenciales un punto de entrada a mercados como Colombia, Perú, Costa Rica y Ecuador.

La marca consolidada y la red de rutas de la compañía con sede en Bogotá también ofrecerían a Delta y United un camino para incursionar en Sudamérica y competir con American Airlines Group Inc.

"Uno quiere obtener parte del negocio cuando las cosas dan un giro", dijo Michael Boyd, asesor de aviación de BoydGroup International.

"Cuando se tiene a un importante operador que viaja de norte a sur en American Airlines y se puede aprovechar a otro operador parecido para mantenerlos fuera del manto abierto de tu competencia, esto tiene sentido".

Delta y Avianca declinaron comentar. United y Copa no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Conexión con Brasil

Avianca, con un valor de mercado de $851.1 millones, transportó un 61% de los más de 15 millones de pasajeros de Colombia hasta julio.

Al llegar a un acuerdo también concedería al adjudicatario una oportunidad para forjar una alianza con Avianca Brasil, aerolínea distinta dirigida por los hermanos Efromovich, que controla cerca de un 11% del mercado brasileño.

El atractivo de una incursión en Brasil depende del apetito del postor para asumir riesgos. El país sudamericano actualmente está atascado en su recesión más extensa en más de un siglo y su sector aeronáutico se está viendo afectado. Hasta julio, 51.8 millones de pasajeros viajaron en vuelos naciones dentro de Brasil, un 8.4 por ciento menos respecto a la misma fecha del año anterior, según la agencia de aviación del país.

No obstante, Brasil y otras partes de Latinoamérica aún ofrecen una oportunidad a largo plazo a las líneas aéreas. Ciertos terrenos de la región son difíciles de recorrer y muchas ciudades remotas no son fácilmente accesibles por carretera.

La incorporación de socios con las mejores rutas entre estas ciudades y centros urbanos como São Paulo o Bogotá permitiría que los operadores internacionales accedan a un flujo constante de pasajeros.Un acuerdo en Colombia no garantiza la entrada a Brasil.

Los hermanos Efromovich han intentado sin éxito combinar ambas empresas Avianca. El operador colombiano, que está en mejores condiciones que su contraparte brasileña, rechazó una propuesta en octubre, informó Bloomberg News en aquel entonces. De todas maneras, los hermanos no han abandonado el plan, dijo una de las fuentes cercanas al tema.