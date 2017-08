Creador de Angry Birds aumenta las ventas priorizando los juegos

El creador de los juegos móviles Angry Birds está recuperándose: aumentó más de 90 por ciento sus ventas por segundo trimestre consecutivo mientras se prepara para una posible salida a bolsa.

La finlandesa Rovio Entertainment Oy, que redujo su personal a menos de la mitad en los últimos 36 meses ante una desaceleración de los ingresos, está ahora cosechando los frutos de una nueva estrategia que enfatiza más las compras y los anuncios dentro del juego que las descargas pagas.

La empresa también se apoyará más en los socios de licencias para administrar sus divisiones de películas y comercialización en vez de hacer todo de manera interna.

La estrategia de priorizar los juegos permite que la empresa se concentre en lo que hace mejor, dijo su máxima ejecutiva, Kati Levoranta, en entrevista desde la sede de Rovio en Espoo, cerca de Helsinki.

"Estamos en una posición muy buena". También se están recuperando las ganancias, lo cual ayuda a suscitar interés por la posible oferta pública inicial (OPI).

El desafío para Rovio no pasa sólo por seguir atrayendo jugadores a sus títulos, sino también por convencerlos de que vale la pena gastar dinero en funciones extras para sus juegos, sin dejar de competir con rivales como la surcoreana Netmarble Games Corp. y Supercell Oy, un rival local.

Una venta de acciones podría realizarse a partir del mes que viene, lo cual tasaría a la empresa en unos $2 mil millones, dijeron fuentes al tanto del tema. Levoranta no quiso comentar sobre los planes de una OPI y dijo que la empresa se estaba concentrando en avanzar en la implementación de su nueva estrategia.

Éxitos a largo plazo

La mayor fuente de ingresos para Rovio hoy en día es Angry Birds 2, una secuela del título original, que se transformó en la aplicación más rentable de la tienda de Apple Inc. en Estados Unidos en 2010.

Si bien esta versión, lanzada hace dos años, también está envejeciendo, sus mejores días todavía no han llegado, dijo Wilhelm Taht, vicepresidente ejecutivo de la división de juegos de Rovio. La edad promedio de los juegos para dispositivos móviles que más dinero ganan es de más de tres años, o sea, un título no tiene que ser un éxito instantáneo para triunfar. Es importante tener juegos nuevos, pero más todavía es no dejar de actualizar y mantener los que están rindiendo bien en cualquier momento, dijo él.

Las diversas versiones de Angry Birds se han descargado miles de millones de veces, mientras que los demás títulos de Rovio todavía no han alcanzado ese nivel de éxito. Dos juegos nuevos lanzados en el segundo trimestre, Battle Bay y Angry Birds Evolution, comenzaron bien, dijo Taht.

Los ingresos aumentaron 94 por ciento el trimestre pasado y alcanzaron 86.2 millones de euros ($101.6 millones). La división de juegos aumentó 65 por ciento sus ventas, a 61.3 millones de euros. Las ventas en la filial de licencias de marcas crecieron más del triple, a 24.9 millones de euros, con ayuda de la recaudación de Angry Birds: la película.