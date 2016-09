Sector privado se alista para invertir en Colón Puerto Libre

Dos empresas presentaron sus solicitudes ante la Zona Libre de Colón para registrarse como inversores en Colón Puerto Libre, sistema especial que podría entrar en vigencia antes de que finalice el año 2016.

Además de estas dos empresas, la tienda Nevada, que comercializa artículos de salud y belleza y que aún no ha solicitado su registro, fue la primera en alquilar un local en una de las 16 calles donde regirá Colón Puerto Libre.

En los próximos meses se espera que esté lista la plataforma tecnológica que fiscalizará los inventarios y transacciones que se realicen en Colón.

DESEMBARCO EN PUERTO LIBRE

Una iniciativa del año 1992 podría concretarse antes de que finalice 2016, casi un cuarto de siglo después. Basta la publicación de un decreto en Gaceta Oficial, el registro de los códigos arancelarios de los productos a comercializar y la puesta a punto de la plataforma informática para que Colón Puerto Libre (CPL) pase de la teoría a la práctica.

Mientras sucede esto, algunos inversores se encuentran en proceso de alquilar locales comerciales dentro de las 16 calles de Colón, donde regirá CPL.

Ya la junta asesora de CPL aprobó en agosto la lista de productos que podrán comercializarse en la zona. Estos van desde electrodomésticos, artículos tecnológicos, prendas de vestir, calzados y bisutería hasta artículos para oficina y el hogar, muebles, cosméticos, entre otros. Se excluyeron los licores, cigarrillos y alimentos.

Las modificaciones aprobadas en abril a la Ley 29 de 30 de diciembre de 1992, que creó el régimen de Colón Puerto Libre, establecen que los compradores nacionales y residentes del país podrán hacer compras libres del impuesto de importación hasta $1,000 por semestre.

Sin embargo, los compradores locales tendrán que pagar el 7% del impuesto de transferencia de bienes muebles y servicios (Itbms).

En el caso de los extranjeros no residentes y pasajeros en tránsito, no tendrán límites en sus compras y no pagarán el Itbms.

Una vez que el presidente Juan Carlos Varela firme el decreto y se publique en Gaceta Oficial, que podría concretarse esta próxima semana, la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) tendrá 60 días para cargar los códigos arancelarios de estos artículos en su sistema informático.

Para cuando se cumpla este plazo, deberá estar lista la plataforma que llevará el registro de los inversionistas en sus dos categorías (infraestructura y comercial), fiscalizará las compras del público y el inventario de los comerciantes. Se trata de un módulo que actúa como anexo al sistema que maneja el movimiento comercial de la Zona Libre de Colón (ZLC), conocido como DMC (Declaración de movimiento comercial).

COMPRAS

Al margen de actuar como anexo, el sistema de CPL es totalmente independiente, y estará interconectado con las bases de datos de la ANA, el Tribunal Electoral, el Servicio Nacional de Migración, la Dirección General de Ingresos (DGI) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Gracias a esta interconexión entre las bases de datos de las instituciones, se podrá llevar el registro de cada transacción en CPL.

Los productos que podrán comercializarse en CPL van desde electrodomésticos, artículos tecnológicos, prendas de vestir, calzados y bisutería hasta artículos para oficina y el hogar, muebles, cosméticos, entre otros. Se excluyeron los licores, cigarrillos y alimentos.

El procedimiento es sencillo: si es un usuario nacional o extranjero residente, al momento de realizar su primera compra verá en su factura el saldo restante de sus $1,000 iniciales. Al estar conectado con el Tribunal Electoral, el sistema informará si el comprador es panameño y mayor de edad.

Digamos que se trata de una primera compra por $700. Si en la segunda vez usted adquiere un producto por $400, el sistema facturará los primeros $300 libres del impuesto de importación; los otros $100 no recibirán la exención impositiva.

La conexión con el Servicio Nacional de Migración servirá para comprobar el estado migratorio del turista que compre en CPL.

INVERSORES

Las empresas que quieran aplicar a los beneficios que ofrece CPL ya pueden registrarse como inversor en infraestructura o comercial ante la asesoría legal de la Zona Libre de Colón (ZLC).

El proceso es similar al registrarse como un usuario de la zona franca colonense.

La tasa por el registro es de $250, y el inversor deberá llenar un formulario de cuatro páginas y adjuntar documentos como el aviso de operación; paz y salvo vigente; fotocopia de cédula de identificación personal o pasaporte del representante legal de la empresa; certificado del Registro Público; declaración jurada de dicho representante legal; y una propuesta de compromiso de contratación de mano de obra de la provincia de Colón, “en un porcentaje sustancial de sus trabajadores”, autenticada por Notario Público Autorizado.

Para los inversores, este paso es fundamental para acceder a los beneficios fiscales contemplados en la Ley 136 de 2013 que se replicarán en las 16 calles de Colón, como la exención del impuesto de capital y de importación por los materiales, maquinaria, materias primas, herramientas y demás insumos que requieran para sus operaciones en el sistema especial puerto libre.

Según confirmó la gerencia de la ZLC, hasta el momento dos empresas solicitaron registrarse como usuario en CPL.

Aunque aún no ha presentado el formulario de registro, el sistema de puerto libre ya tiene a su primer inquilino: la tienda Nevada, que comercializa artículos de salud y belleza.

Sobre la avenida Bolívar y calle séptima, un anuncio azul con el nombre de la tienda y otro con los colores de la bandera de Colón colgado al frente de un maltrecho caserón advierte de la próxima apertura del local.

No obstante, la remodelación de la tienda aún no se inicia. El proyecto de la renovación urbana de Colón, que impulsa el Gobierno por unos $600 millones, está en plena actividad: la adecuación del sistema de alcantarillas mantiene varias calles cerradas o en mal estado. Transitar por la ciudad es un verdadero reto.

Mientras se pule la otrora tacita de oro, el sector privado espera para ejecutar sus inversiones y abrir al público sus locales comerciales. Las intenciones de desarrollo están próximas a arribar a buen puerto, tras 25 años de naufragar en la incertidumbre.