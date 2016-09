Economía crece 4.9% en el primer semestre

El producto interno bruto (PIB), el valor de los bienes y productos vendidos en Panamá, creció un 4.9% en los seis primeros meses del año en comparación con el dato del primer semestre de 2015, informó este jueves, 15 de septiembre, la Contraloría General de la República.

La construcción, la intermediación financiera y la actividad inmobiliaria impulsaron la economía en la primera mitad del año, mientras que el grupo de transporte, almacenamiento y telecomunicaciones registró una ligera caída.

Solo en el segundo trimestre (abril-junio), la economía creció 5.2%, superando el 4.6% registrado en los primeros tres meses del año y rompiendo una racha de cinco trimestres consecutivos con crecimientos a la baja.

Ayer también se conoció el dato de la deuda pública a agosto. El saldo del sector público no financiero es de $21,667 millones, según el Ministerio de Economía y Finanzas.

DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO SUBE A $21,667 MILLONES

El saldo de la deuda del sector público no financiero ascendió a $21,667 millones al cierre del mes de agosto, lo que supone un aumento de $1,770 millones en comparación con los $19,897.2 millones que debía el sector público un año antes.

La deuda externa suma $16,624 millones (76.7% del total). Los principales instrumentos de deuda son los bonos globales, que acumulan un saldo a la fecha de $11,434 millones.

Además, la República mantiene una deuda con entidades multilaterales de $4,184.6 millones. Entre ellas, los mayores saldos son con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con $2,175 millones, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento del Banco Mundial, con $1,017 millones, y CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, con $885 millones.

Por su parte, la deuda interna se ubicó al cierre de agosto en $5,043 millones, $470 millones más que un año antes. La deuda con bancos oficiales es de $487 millones, mientras que los principales títulos de deuda utilizados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el mercado interno son los Bonos del Tesoro ($2,064 millones) y las Notas del Tesoro ($1,942 millones).

FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

La Dirección de Financiamiento Público del MEF publica también el saldo de la deuda de las empresas públicas excluidas del sector público no financiero en 2011 por ser autosuficientes, así como como municipios, fundaciones y empresas mixtas.

Esto se hace siguiendo una recomendación del Fondo Monetario Internacional en busca de mayor transparencia en las cuentas públicas.

En 2011, una reforma legal excluyó al Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A., a la Empresa Nacional de Autopistas, S.A. (ENA) y a la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) del sector público no financiero.

Esto es relevante porque la ley de responsabilidad social fiscal establece límites para el déficit y el endeudamiento de las entidades que componen el sector público no financiero. Al salir de esta agrupación, las deudas de las tres empresas estatales no se consolidan con el resto y, por lo tanto, no están sujetas a los mismos límites.

La deuda que acumulaban al cierre de julio estas empresas públicas excluidas del sector público no financiero se ubicó en $2,307 millones, monto que supera los $1,758 millones registrados al cierre del primer trimestre. La cifra refleja ya la emisión de bonos por $575 millones efectuada por Tocumen en la primera mitad del año para costear la nueva terminal. El aeropuerto acumula así una deuda de $1,225 millones, ya que tiene una emisión anterior de $650 millones.

ENA acumula una deuda de $976 millones por las tres emisiones de deuda efectuadas para la compra y expansión de los corredores Norte y Sur, mientras que la deuda actual de Etesa es de $30 millones.

Estos saldos aumentarán próximamente, ya que Etesa tiene previsto hacer una emisión de bonos para sufragar la tercera línea de transmisión eléctrica y ENA financiará a través de una nueva emisión parte del cuarto puente sobre el Canal de Panamá.