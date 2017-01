Donald Trump amenaza a Toyota por proyecto de nueva planta en México

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este jueves a la gigante automotora Toyota por su proyecto de construir una nueva planta en México destinada a producir automóviles para el mercado estadounidense.

“¡De ninguna forma! Construyan una planta en Estados Unidos o paguen una pesada tasa de frontera”, expresó Trump en la red Twitter.

Anteriormente, había formulado una amenaza parecida a General Motors.

En su mensaje, Trump lamentó que Toyota Motors anunció la apertura de una nueva planta en México “para construir modelos Corolla para Estados Unidos”.

Toyota Motor said will build a new plant in Baja, Mexico, to build Corolla cars for U.S. NO WAY! Build plant in U.S. or pay big border tax.