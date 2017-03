ESPN planearía recortar empleos para reducir talentos al aire

ESPN, la cadena de televisión por cable más vista, planea recortar puestos de trabajo después de concluir que tiene demasiados talentos al aire, de acuerdo con una persona familiarizada con el asunto.

El número de empleos afectados aún no ha sido determinado y no se sabe si ESPN cumplirá sus objetivos despidiendo a algunos trabajadores o si simplemente liquidará contratos, dijo la persona, que pidió no ser identificada hablando sobre información privada.

La compañía, que tiene alrededor de mil puestos de trabajo al aire, sigue contratando nuevos talentos, dijo la persona. Después de años de crecimiento constante, el gigante de los deportes se ha visto obligado a contraerse debido a la menguante audiencia de la televisión por cable y satélite, al tiempo que más espectadores optan por ver videos en sus teléfonos.

ESPN, propiedad de Walt Disney Co. y con sede en Bristol, Connecticut, eliminó cerca de 300 puestos de trabajo, o el 3.8 por ciento de su fuerza laboral, en 2015.

ESPN tenía 90 millones de suscriptores al final de su último año fiscal, el número más bajo desde 2005, según datos de Nielsen. ESPN está desarrollando un servicio de streaming directo al consumidor para ayudar a compensar la disminución de su audiencia tradicional. Sports Illustrated informó sobre los planes de ESPN de recortar empleos el domingo.