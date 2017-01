Empresario Nidal Waked dice que no tiene nada que negociar con la DEA

El empresario panameño Nidal Waked —actualmente detenido en Colombia— aseguró que su interés de ser extraditado a Estados Unidos no guarda relación alguna con una posible negociación que haga con la DEA.

Esto, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés), anunciara el 5 de mayo pasado la inclusión de Nidal Waked, su tío Abdul Waked y 68 sociedades anónimas en la Lista Clinton de actividades de lavado de dinero y narcotráfico.

"Yo no tengo nada que negociar [con la DEA], porque yo no he hecho nada. Yo quiero llegar allá [a Estados Unidos] para que me presenten las pruebas y poder defenderme de una vez por todas. Ese es mi afán", dijo Waked, en una entrevista que le hizo el diario colombiano El Tiempo, desde la cárcel La Picota, en Bogotá, donde está detenido desde hace cinco meses.

En septiembre pasado, el presidente colombiano Juan Manuel Santosavaló la extradición a Estados Unidos del empresario panameño. Waked había solicitado una extradición exprés hacia ese país, donde deberá responder al requerimiento de la Corte del Distrito Sur de la Florida, que lo investiga por supuesto lavado de activos y fraude bancario.

Waked, de 44 años de edad, afirmó a El Tiempo que hay sectores políticos y empresariales de Panamá -los cuales no identificó- que se benefician con el mal momento que atraviesa su familia.

"Es mucha coincidencia que de todo lo malo que nos pasa se están beneficiando las mismas personas y el mismo grupo. Empresarios muy allegados al Gobierno", afirmó Waked, sin dar mayores detalles. "Yo creo que con esto se ha querido matar 10 pájaros de un tiro", expresó en otro momento de la entrevista.

Afirmó también que no está vinculado con los negocios de su tío.

"Nunca he tenido ningún negocio con mi tío Abdul Waked, nunca hemos tenido ningún negocio juntos para nada. El negocio de él, como ustedes saben, es el de la perfumería, de cosméticos, de artículos finos de marca, con locales en los aeropuertos. El negocio mío y el de mi familia es el de los electrodomésticos, artículos para el hogar como televisores y demás; adicional a la construcción y los bienes raíces", mencionó.

Nidal Waked fue detenido en Bogotá el 4 de mayo pasado. Al día siguiente se dio a conocer de su ingreso, al igual que el de su tío y 68 sociedades anónimas, en la Lista Clinton. El Balboa Bank y su puesto de bolsa, en los que Nidal figuraba como tesorero, fueron intervenidos. Los hermanos de Nidal y el hijo de Abdul, así como sus abogados, también fueron incluidos en dicha lista. Uno de sus hermanos, Alí, es primer subsecretario del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Estados Unidos prohíbe que sus ciudadanos y empresas mantengan relaciones comerciales y financieras con las entidades y personas listadas.

