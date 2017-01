Ford anuncia que cancela plan de nueva planta en México para invertir en Estados Unidos

Ford canceló sus planes de construir una fábrica en México a un costo de mil 600 millones de dólares, e invertirá 700 millones de dólares en una planta en Michigan para ensamblar automóviles autónomos y eléctricos.

Ford, sin embargo, seguirá con sus planes de construir el modelo Focus en México en una instalación ya existente.

El presidente electo, Donald Trump, ha estado presionando a la Ford a mantener en Estados Unidos la producción de los Focus.

La compañía hizo el anuncio el martes en una fábrica en Flat Rock, Michigan, cerca de Detroit. La fábrica tendrá 700 empleos nuevos.

Entre los nuevos vehículos que armará está una camioneta totalmente eléctrica con un rango de 300 millas.

Ford además planea fabricar un híbrido gas/eléctrico de la camioneta F-150.

#Ford adds 700 new jobs at Flat Rock Assembly Plant in Mich. to produce high-tech electrified and autonomous vehicles. pic.twitter.com/UHeUTcX73T