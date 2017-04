Grupo chino HNA comprará la parte de Odebrecht en el mayor aeropuerto de Río de Janeiro

El conglomerado chino HNA acordó comprar la participación de Odebrecht, clave en la trama de corrupción de Petrobras, en el aeropuerto internacional de Rio de Janeiro, informó este martes un funcionario brasileño del área económica.

+ info Estados Unidos impone a Odebrecht la mayor multa de la historia por casos de soborno

El pase de manos en la administración de la segunda terminal aérea más usada del gigante sudamericano sería anunciado en los próximos 60 días y no modificará el valor total de la concesión a 30 años otorgada en 2013 por 8 mil 794 millones de dólares.

"El acuerdo Odebrecht-HNA está cerrado. Solo resta la cuestión burocrática", dijo a la AFP Tarcisio de Freitas, secretario de Coordinación de Proyectos de la Secretaría de la Presidencia.

HNA opera aerolíneas, terminales aéreas y hoteles, y reemplazará al atribulado grupo Odebrecht, asfixiado por las multas y el desprestigio luego de que confesara su participación en una red de sobornos y desvíos hacia la política revelado por la operación Lava Jato.

Odebrecht debe pagar penalizaciones por 2 mil 600 millones de dólares. “Había una expectativa de hacer un cambio de perfil de los concesionarios, que solo podría hacerse si se cambiaba al concesionario Odebrecht y se hacía un aporte de capital. Y todo eso pasó”, explicó De Freitas.

"Sale una empresa involucrada en Lava Jato, que no tiene rating, que no tiene crédito. Se renuevan las garantías, que hoy en día no son buenas porque son las de Odebrecht, se mantiene la operación del servicio y se pasa a tener a HNA que es una empresa robusta", agregó.

El consorcio RioGaleão es dueño de la parte privada de la operación del aeropuerto Tom Jobim, el 51% del total. El 49% restante está en manos del Estado a través de la empresa pública Infraero.

HNA será ahora el nuevo socio de Changi Airports International, la compañía de Singapur que ya integraba el consorcio RioGaleão con Odebrecht (60% de la brasileña y 40% de la oriental). En el nuevo formato, la participación es 50% cada una.