Londres tiene un nuevo restaurante con tres estrellas Michelin

Un restaurante japonés que solo tiene capacidad para nueve comensales a la vez y sirve un menú único de sushi de 300 libras ($399) se convirtió el lunes en el quinto establecimiento en el Reino Unido en tener tres estrellas Michelin.

El chef Mitsuhiro Araki se trasladó a Londres en 2014 para abrir Araki, que es el primer restaurante japonés del Reino Unido en ganar la principal distinción de la guía francesa de restaurantes.

El chef no hace concesiones por necesidades dietéticas y una reserva solo da derecho a 2.5 horas de cena, en una de las dos sesiones de cada noche.

Araki es el primer nuevo restaurante de Reino Unido en ganar tres estrellas Michelin desde 2010. Araki se une en la distinción a Restaurant Gordon Ramsay, Alain Ducasse at the Dorchester, The Fat Duck y Waterside Inn.

Claude Bosi at Bibendum, un nuevo restaurante de Londres, fue galardonado con dos estrellas, con lo que llegan a 20 los distinguidos de esta forma.

Otros 17 establecimientos han sido reconocidos con una estrella, con lo que suman 150. Entre los ganadores de Londres figuran A Wong, Jamavar, La Dame de Pic, Vineet Bhatia London, Aquavit y Elystan Street. Las estrellas generalmente son buenas tanto para la empresa como para el ego de los chef.

Agnar Sverrisson recuerda cuando ganó por primera vez una estrella en el restaurante Texture del barrio de Marylebone de Londres. "No había mucha actividad después de la crisis financiera y 2009 fue un año terrible", dijo. "Pero recibimos una estrella en enero de 2010. Después de eso empezamos a tener a mucha gente y por fin empezamos a ganar dinero".

Muchos chef anhelan las estrellas, pero hay excepciones. El chef francés de Sébastien Bras del restaurante Le Suquet, en Laguiole, dijo el mes pasado que ya no quería sus tres estrellas, porque conllevaban demasiada presión.

Y Boath House, en las Tierras Altas de Escocia, dijo que estaba volviendo a un estilo más sencillo de cocinar después de contar con una estrella durante una década. Los propietarios dijeron que era difícil lograr una ganancia como restaurante de alta cocina y que querían servir comida más asequible.

Tres estrellas significa una cocina excepcional, que vale la pena un viaje especial; dos son para una cocina excelente, digna de un desvío en la ruta; una denota un muy buen restaurante en su categoría.