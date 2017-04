Superintendencia de Bancos de Panamá ordena la liquidación forzosa del FPB Bank, ligado a Odebrecht

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) ordenó la liquidación forzosa del FPB Bank, Inc., entidad que había sido intervenida desde febrero de este año.

"La medida fue adoptada con base en el informe del reorganizador, que señala que las condiciones que generaron la toma de control administrativo y operativo de FPB Bank, Inc., no se han subsanado, por ende no existen condiciones que propicien una reorganización del banco. La salud de los principales activos productivos de FPB Bank, Inc., el riesgo reputacional, además de las investigaciones judiciales que se adelantan tanto en Panamá como en el exterior, no permiten una condición favorable para llevar a cabo un proceso de reorganización o venta del banco", señala un comunicado de la SBP.

Previamente, la SBP había informado que había intervenido el banco "debido a investigaciones judiciales, tanto en Brasil como en Panamá, relacionadas con la conocida operación Lava Jato que involucran a FPB Bank, Inc. [...], utilizada para la apertura de cuentas bancarias a clientes extranjeros, sin contar con las respectivas autorizaciones legales correspondientes".

Este banco operaba en el mismo edificio donde están las oficinas de Odebrecht Panamá, en la torre C del complejo Torres de las Américas.

En la actualidad es mencionado en la fase 32 de la operación Lava Jato, tras una investigación que surgió del allanamiento de la representación de Mossack Fonseca en Brasil, justamente, de la fase 22 de Lava Jato, la misma que originó la investigación por la que actualmente están aprehendidos los fundadores y socios principales de la firma: Ramón Fonseca Mora y Jürgen Mossack, así como dos ejecutivos más del bufete.

Gracias al testimonio de un banquero brasileño que se acogió al programa de delación premiada, Mossack Fonseca fue mencionada por sus íntimos vínculos con el FPB Bank. Según el delegado Igor Romário de Paula, coordinador de la investigación en Brasil, este banco abría cuentas offshore conectadas a clientes de la firma panameña de abogados, lo que posibilitaba el movimiento del dinero que entraba en esas cuentas.

Según las investigaciones en Brasil, a través de Mossack Fonseca se abrieron empresas offshore, usadas por, al menos, cuatro sospechosos en la operación Lava Jato. El FPB Bank, a su vez, actuaba en asociación con el bufete, revelan los documentos de la investigación.

FPB Bank fue creado en Panamá y cuenta con una licencia de operación en este país, pero no en Brasil, donde los fiscales afirman que le detectaron operaciones pese a que no cuenta con licencia para ello. A los investigadores brasileños les llamó la atención que, aunque la entidad bancaria es panameña, la mayor parte de su cuerpo directivo está integrado por personas de aparente origen brasileño.

Según Romário de Paula, la actuación del FPB Bank “puede abrir un frente enorme de investigación sobre otros crímenes, tal vez hasta conectados a fraudes en el sistema bancario” de Brasil.