Sitio web de la DGI para tramitar el Fatca ya está disponible

Desde este martes 8 de agosto está disponible un sitio web para efectuar los reportes del cumplimiento fiscal en el extranjero, conocidos como Fatca & AEOI, informó la Dirección General de Ingresos (DGI).

+ info Cumplen paso para implementar Fatca

El pasado 28 de abril de 2016 se conoció que el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, y el embajador de Estados Unidos en Panamá, John Feeley, firmaron el Acuerdo Intergubernamental (IGA, por sus siglas en inglés) para la aplicación de la Ley de Cumplimiento Fiscal en el Extranjero (Fatca, por sus siglas en inglés).

La solución informática para hacer los reportes de Fatca & AEOI está en la dirección https://dgi-aeoi.mef.gob.pa.

El Fatca es una iniciativa de Estados Unidos aprobada en 2010, en la que este país le pide a entidades financieras de todo el mundo que remitan información sobre las cuentas de estadounidenses en el extranjero con el objetivo de combatir la evasión fiscal.

Esta herramienta permitirá a las instituciones financieras cumplir con el requerimiento de proporcionar información a la DGI del Ministerio de Economía y Finanzas, según lo dispuesto en la Ley No. 47 de 2016 ( Convenio IGA para Fatca), la Ley No. 51 de 2016, el Decreto Ejecutivo No. 124 de 2017 y demás disposiciones reglamentarias.

La DGI será la encargada de intercambiar dicha información directamente con el Internal Revenue Service (IRS por sus siglas en inglés) cumpliendo de esta manera con los compromisos adoptados internacionalmente por el Gobierno de la República de Panamá con el Gobierno de Estados Unidos de América.

Se les recuerda a las instituciones financieras que, previo al reporte, deben realizar el registro respectivo a través del siguiente link https://dgi-aeoi.mef.gob.pa/publicform/publicform.aspx.

Una vez registradas, las instituciones financieras podrán acceder a la Guía de Usuario para aclarar cualquier duda sobre la utilización del portal.

Es importante recalcar que para el uso de esta herramienta, las instituciones financieras deben validar que cumplen con los requerimientos técnicos mínimos descritos en el propio portal. En caso de dudas adicionales o reportes de incidencias, favor contactar al correo electrónico: dgi.aeoi.consultas@mef.gob.pa.