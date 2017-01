Snap buscaría debut bursátil con un valor de $20 mil millones

Snap Inc. espera convencer a los inversionistas de que vale más de 20 mil millones de dólares haciendo énfasis en lo importante que su aplicación es para las vidas cotidianas de sus usuarios.

Eso es lo que la gerencia de Snap recalcó este mes ante analistas de los bancos que colocarán su oferta pública inicial (OPI), de acuerdo con personas con conocimiento del asunto. La compañía presentó muchas métricas del enganche que genera y que serán usadas para formar modelos financieros para determinar la valoración a la que aspirará, señalaron, pidiendo no ser identificadas pues los detalles no son públicos.

La compañía proporcionó cifras de usuarios activos por día, que actualmente se encuentran en poco más de 150 millones. La administración habló de la cantidad de snaps –fotos con anotaciones y videos breves– que sus usuarios toman diariamente, y cuánto tiempo pasan en la aplicación.

Detallaron qué porcentaje de usuarios toma fotos usando la cámara de la aplicación, además de cuántas de esas imágenes utilizan geofiltros –coloridos nombres de lugares que los usuarios pueden poner sobre sus snaps– o son grabadas con la nueva opción de Memorias.

Snap también divulgó el porcentaje de usuarios que envían mensajes a través de la modalidad de chat. Convencer a los inversionistas del valor de sus usuarios más fieles tendrá una importancia crucial. Como comentó la gerencia a los analistas, Snap aún es un negocio en sus primeras etapas, donde el desempeño a corto plazo puede tener “baches” mientras crece.

El enganche que genera importa porque Snap se propone enfocarse en mercados más tecnológicamente maduros en los que buscará maneras de incrementar su ingreso promedio por usuario, afirmaron. Eso es un cambio frente a sus competidores de redes sociales.

En Twitter Inc. el crecimiento mensual de usuarios activos ha sido una medida clave, y la cantidad de usuarios activos por día no se revela. En Facebook Inc., la meta de la compañía es conectar a todas las personas en el mundo en el sitio, usando una estrategia que hace mucho énfasis en los mercados emergentes.

Escoger estas medidas es parte esencial del proceso del debut bursátil, conforme los inversionistas de Wall Street buscan claridad para saber cómo valorar el negocio desde el primer día. Ellos son el criterio que analistas e inversionistas usarán para medir el éxito de la compañía.

El día de cotización podría llegar tan pronto como en el primer trimestre, con Snap buscando recaudar hasta 4 mil millones de dólares en la OPI, afirmaron personas cercanas al asunto. El éxito llegará si se alcanza el valor de entre 20 mil millones de dólares y 25 mil millones de dólares que la compañía busca, señalaron.

Pese a ser famosa por su cultura de mantener información en secreto, la divulgación de estas medidas es señal de que Snap está siendo más abierta de lo que tradicionalmente han sido Twitter y Facebook. Aun así, su insistencia en la confidencialidad ya ha generado tensión en el camino hacia la OPI.