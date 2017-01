Trump ataca a General Motors en un tuit

En un nuevo tuit contra una empresa estadounidense, el presidente electo Donald Trump amenazó el martes con aplicar un impuesto a General Motors por importar automóviles compactos a Estados Unidos desde México.

Sin embargo, GM fabrica la amplia mayoría de los compactos Chevrolet Cruze en Lordstown, Ohio, cerca de Cleveland.

Trump tuiteó que GM envía los Cruze fabricados en México a Estados Unidos libres de impuestos.

Dijo a GM que fabrique los autos en Estados Unidos "¡o pague un gran impuesto en la frontera!

General Motors is sending Mexican made model of Chevy Cruze to U.S. car dealers-tax free across border. Make in U.S.A.or pay big border tax!