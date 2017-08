Estados Unidos prohíbe nuevas transacciones con el Gobierno venezolano y PDVSA

El gobierno del presidente Donald Trump impuso el viernes amplias sanciones financieras a Venezuela, que prohíben a los bancos estadounidenses hacer transacciones nuevas con el gobierno o con la petrolera estatal PDVSA.

Anticipando las sanciones, el vicepresidente Mike Pence dijo en un tuit que Estados Unidos "no se quedará de brazos cruzados mientras Venezuela se desploma" y que los venezolanos tienen "el derecho fundamental" a la libertad.

As I said in Latin America last week & Wed. to the Venezuelan community in Miami, @POTUS Trump & USA will not standby as Venezuela crumbles. pic.twitter.com/2kZtAz1ZDB

As @POTUS said we will not stand by as Venezuela crumbles. The birthright of the Venezuelan people has always been & will always be libertad pic.twitter.com/VyRvdbnKZl