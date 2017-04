La Unión Europea aprueba unánimemente directrices para negociar el 'brexit'

Los gobernantes europeos han aprobado por unanimidad las directrices que regirán las negociaciones con Gran Bretaña para su salida del bloque, dijo el sábado el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.

Tusk tuiteó: “directrices aprobadas unánimemente. Mandato político firme y justo de Unión Europea (UE) 27 para conversaciones de 'brexit' está preparado”.

Guidelines adopted unanimously. EU27 firm and fair political mandate for the #Brexit talks is ready. #EUCO