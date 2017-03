El ‘brexit’ beneficiará a Latinoamérica y a Panamá

29 mar 2017 - 15:10h

Aníbal Tejeira lleva en Londres desde mayo de 2015. Tras licenciarse en Derecho en la Universidad Santa María La Antigua de Panamá, viajó al país europeo para especializarse en Derecho Financiero Internacional y Estructuración de Deuda en el King College London, uno de los mejores en su campo.



Su perseverancia y esfuerzo le ayudaron a conseguir la prestigiosa beca Chevening, una bolsa de estudio financiada por el Gobierno británico para que jóvenes de países en vías de desarrollo puedan perfeccionar sus estudios en universidades del Reino Unido.

La vida de este joven panameño cambiará poco con la consumación del brexit, pero comparte con otros ciudadanos europeos de su edad la preocupación por lo que sucederá cuando el Reino Unido deje de ser parte de la Unión Europea (UE)."Las dudas son a 360 grados, no solo en el tema financiero, sino también cómo se va a llevar a cabo el proceso de desintegración de la UE. La gente no sabe cuándo van a salir, cómo van a ser los términos de esa salida y qué va a pasar cuando se salgan", subraya.Lo que más le llamó la atención cuando se supieron los resultados del referéndum sobre la salida del Reino Unido de la UE fue que la mayor parte de personas que votaron a favor del brexit tenían 45 años o más, mientras que los jóvenes votaron por quedarse.A este respecto señala que tiene la sensación de que las personas que abrogaron por la salida, lo hicieron para expresar su rechazo al gobierno de David Cameron, quien lideró la campaña a favor de permanecer en la UE.“La mayoría se ha arrepentido porque hay mucha incertidumbre”, recalca. Las consecuencias directas del divorcio de Reino Unido se han cristalizado, sobre todo, en el mercado laboral.“Los empresarios no saben si les conviene contratar a alguien que no tenga pasaporte del Reino Unido. Mientras no se sepa con claridad cuáles son las reglas del juego, esto va a cambiar.Pero es cierto que, aunque no sea a través de la UE, siempre va a haber medios legales para que un extranjero pueda buscar trabajo en este país”, comenta. Aníbal comenta en que al día de hoy “todavía hay mucha tela que cortar”.“Van a tener que negociar directamente con cada país de Europa”, acota.