La Dirección General de Ingresos minimiza fallas del e-Tax 2.0

El jefe de la Dirección General de Ingresos (DGI), Publio Cortés, minimizó los inconvenientes que están teniendo los contribuyentes con el nuevo sistema de gestión de impuestos.

El e-Tax 2.0 reemplazó, el pasado 25 de julio, al e-Tax, que había prestado servicio por 16 años.

Las quejas de los usuarios no se hicieron esperar. El sistema ha generado errores en las cuentas corrientes de contribuyentes.

Les coloca como pendientes de pago o con saldos que no existían antes de la migración del sistema. Al aparecer con saldos pendientes, el sistema no da el paz y salvo, documento necesario para formalizar la venta de terrenos o negocios, cobrar cuando una empresa es proveedora del Estado o participar en licitaciones públicas.

Al ser consultado por errores en el impuesto sobre la transferencia de bienes muebles y servicios (Itbms), Cortés dijo que “la realidad tributaria de cada contribuyente de Itbms tiene sus particularidades”.

Cuando se le planteó a qué se deben las deficiencias señaladas por los contribuyentes, dijo: “en sus preguntas anteriores no han quedado en evidencia ningunos inconvenientes a los cuales referirnos”, para luego señalar que “en todo proceso de cambio o actualización de sistemas se presentan situaciones ocasionadas por el cambio, las cuales requieren ajustes, mejoras y concienciación para los usuarios”.

EL E-TAX 2.0 EXASPERA A LOS CONTRIBUYENTES

Este diario ha recibido comentarios, vía correo electrónico y llamadas telefónicas, de contribuyentes que no pueden emitir su paz y salvo porque desde que se estrenó el e-Tax 2.0 aparecen saldos pendientes en sus cuentas, a pesar de haberlas cancelado.

Sin el paz y salvo las empresas que son proveedoras del Estado no pueden cobrar sus cuentas. Tampoco pueden participar en licitaciones públicas, de igual forma los contribuyentes no pueden vender un negocio o un terreno, explicó ayer Rubén Bustamante, contador público autorizado.

Dijo que en la última semana ha percibido mayor anuencia por parte de los funcionarios de la DGI para resolver los inconvenientes. Pero contribuyentes que han contactado a este diario han señalado, por el contrario, que a pesar de acudir a varias instancias, sus problemas no se han resuelto.

La Prensa consultó al director de la DGI, Publio Cortés, respecto a las situaciones que se están dando y qué soluciones se están implementando:

¿ Por qué están apareciendo en el e-Tax 2.0 contribuyentes como omisos de Impuesto de transferencia de bienes muebles y servicios (Itbms) y no pueden sacar paz y salvo cuando en realidad están exentos?

La realidad tributaria de cada contribuyente de Itbms tiene sus particularidades. La pregunta involucra una generalización que para cualquier conocedor de la tributación resulta no aplicable. Por ejemplo, una persona que el año anterior fue contribuyente de Itbms durante ocho meses, puede estar exento en el presente año, sin embargo, al ser contribuyente en el año anterior puede estar omiso en un mes de ese año y ya estaría incumpliendo sus obligaciones tributarias.

Por otra parte, también se pueden dar casos en que un contribuyente de Itbms deja de serlo, pero incumple su deber legal de reportarlo a la DGI, provocando que se le siga considerando como contribuyente.

Si fuera ese el caso, bastaría con actualizar su estatus por internet y resuelve el problema. Así como estos casos pueden darse múltiples combinaciones, con lo cual una respuesta específica a su pregunta requeriría de casos concretos, con contribuyentes reales, lo cual nos lleva al inconveniente de que la DGI tiene prohibido por ley comentar en los medios la situación tributaria de contribuyentes en concreto.

¿Por qué salen saldos pendientes en algunos casos cuando los contribuyentes están al día?

Igual que en la pregunta anterior, en esta también se parte de una generalización que no resulta aplicable, porque cada contribuyente puede tener una situación particular. Por eso cada contribuyente tiene una cuenta corriente donde se ve su situación. Las realidades prácticas son más complejas que la simplicidad de la pregunta, porque un contribuyente puede serlo de varios impuestos en períodos fiscales diferentes con estatus de exentos en unos y en otros no.

¿A qué achacan estos inconvenientes?

En sus preguntas anteriores no han quedado en evidencia inconvenientes a los cuales referirnos.

¿Están trabajando para corregir las deficiencias?

En todo proceso de cambio o actualización de sistemas se presentan situaciones ocasionadas por el cambio, las cuales requieren ajustes, mejoras y concienciación para los usuarios, razón por la cual la DGI se encuentra anuente a escuchar a los contribuyentes para tomar sus mejores opiniones tendientes siempre a mejorar los procesos para ofrecerles un mejor servicio. Poniendo en práctica esa visión, hemos estado dando seminarios de divulgación desde antes de la entrada en producción del sistema y luego también. Recibimos las observaciones con todo gusto para hacer las correcciones, en caso de que resulten aplicables.