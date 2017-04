Tres multinacionales realizarán estudios sísmicos en búsqueda de petróleo y gas en costas de Panamá

El Consejo de Gabinete aprobó la noche de este martes 4 de abril tres contratos con empresas multinacionales para que realicen estudios sísmicos que permitan determinar la existencia o no de yacimientos de petróleo y gas en las costas de Panamá.

La información fue confirmada a La Prensa por la Secretaría de Nacional de Energía. El ente regulador estuvo un año negociando los términos con las firmas involucradas.

Se trata de las compañías Gx Techology Corporación (Estados Unidos), Spectrum Geo, Inc. (Noruega) y Geoex (Inglaterra y Estados Unidos).

"Realizar estudios sísmicos en 2D no obligan al país en un futuro a explorar y explotar las reservas de petróleo y gas natural que pudiesen encontrarse. Esta es una primera etapa que únicamente aporta mayor información al país. Si bien Panamá no es un país productor de hidrocarburos, y no tiene reservas probadas aún, en los últimos años se han dado incipientes avances en el conocimiento del subsuelo y la plataforma marítima, por lo que puede afirmarse que las posibilidades de presencia de acumulaciones comercialmente explotables son cada vez mayores", señaló Víctor Urrutia, Secretario Nacional de Energía.

"Importantes hallazgos en aguas profundas del Caribe colombiano, específicamente en área fronteriza con Panamá, confirman el potencial petrolero. Un país debe tener conocimiento completo de los recursos que posee, para con ello evaluar los beneficios, y riesgos de una futura exploración", añadió Urrutia.

Las empresas realizarán estudios geofísicos mar adentro a 15 kilómetros de las costas panameñas y no en tierra firme, señala un documento facilitado a este medio por la Secretaría Nacional de Energía.

Antes de poder realizar estas exploraciones utilizando barcos, las firmas deberán tramitar estudios de impacto ambiental categoría II.

¿Cómo se realizan estos estudios sísmicos?

"La tecnología de los buques sísmicos está ligada a la transmisión controlada de energía acústica, tratándose en muchos casos de aire a alta presión disparado desde unos equipos colocados justo detrás del buque hacia el fondo del mar", señala el documento.

Voceros de la entidad precisaron que las tres compañías se comprometieron a invertir en estos estudios 87 millones de dólares. También afirmaron que el Estado no realizará ningún pago por estas expediciones.

"A través de la venta de la información recabada, las empresas asumen el riesgo al intentar recuperar su inversión. Los contratos no permiten exclusividad en ninguna de las áreas marítimas, tienen una duración de cinco años y la información generada también será propiedad del Estado panameño", continúa el documento.

Seis años atrás, La Prensa realizó un viaje a Darién en donde comprobó la emanación de petróleo cercano a la comunidad de Garachiné. Sin embargo, estudios revelaron que la cantidad de petróleo en el área no era comercialmente viable. Para leer una crónica completa de aquella expedición haga clic aquí.