Por segundo día los agricultores no envían productos a los mercados nacionales

Por segundo día consecutivo los agricultores de Cerro Punta, Volcán, Boquete y Renacimiento no enviaron sus productos a los mercados locales y nacionales, a pesar de que se corre el riesgo de perder sus cosechas.

+ info Agricultores chiricanos impiden el paso de productos a mercados nacionales

Lorenzo Jiménez, presidente de la Asociación de Productores de Tierras Altas, dijo sentirse decepcionado porque se han enterado de que el presidente de la República, Juan Carlos Varela, vetó el proyecto de ley que modifica la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (Aupsa).

Jiménez expresó que Varela ha desperdiciado nuevamente una oportunidad para salvar el sector agropecuario y no lo hace. “Nos sentimos frustrados porque no es posible que se vete este proyecto de ley, porque se demuestra que no tiene el interés de levantar el sector agropecuario”, afirmó.

Agregó que el mandatario les prometió en campaña que iba a levantar el sector, pero “que lástima, ha preferido a los importadores para que ellos sigan su rumbo y los productores al despeñadero”.

El productor expresó que hasta el momento no se han enviado a los mercados lo que son productos como papa, cebolla, repollo, lechuga y brócoli.

Diariamente salen de la zona alrededor de 12 camiones articulados con productos, sin contar los carros chicos, a los mercados locales de Chiriquí y a los del resto del país.

Jiménez dijo que aún desconocen el tiempo que continuarán con la paralización, pero que no pueden permitir que se caiga el sector agropecuario, por lo que se mantendrán en la lucha, que apenas se inicia.