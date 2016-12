Aplicaciones para cumplir tus propósitos de Año Nuevo

Con el comienzo del nuevo año es común que nos tracemos metas para mejorar nuestra salud, las finanzas e incluso crecer como personas. Por ello, hoy en #ElCinquito te traemos algunas aplicaciones que puedes instalar en tu dispositivo móvil, y que te ayudarán a conseguir tus metas para el año 2017.

Carrot

Disponible para iOS

La serie de aplicaciones Carrot está creada para que por las buenas, o por las malas, cumplas tus objetivos.

Bien sea que desees hacer ejercicios, levantarte de la cama, cumplir con tu agenda de actividades o comer más sano, las distintas apps van cobrando personalidad según vayas cumpliendo, o no, tus metas.

A medida que incumplas, consumas alimentos de más, o no hagas ejercicios, Carrot irá enviando notificaciones a tu teléfono con más frecuencia, e incluso podrá publicar mensajes que te avergüencen en tus redes sociales.

Fitness buddy

Disponible en Android e iOS

Para mantenerse en buena condición física, Fitness buddy te ofrece rutinas de entrenamiento con más de 400 ejercicios, en 75 rutinas, que vienen detallados con descripciones y animaciones.

La ' app' contiene métricas que te permitirán ver tus avances, así como las medidas y peso que has reducido.

Kwit, para dejar de fumar

Disponible para Android e iOS

A través de técnicas, razonamientos y mecánicas estilo juegos, te anima para que dejes de fumar.

A medida que vas avanzando vas desbloqueando nuevos objetivos, son en total 60. Podrás ver también algunas estadísticas sobre el tiempo que llevas sin fumar, el dinero que has ahorrado, o el número de cigarrillos que no has fumado.

Si en algún momento sientes ansiedad por fumar, sacude tu teléfono e inmediatamente obtendrás un mensaje motivacional.

Duolingo, para aprender idiomas

Disponible para Android e iOS

Esta aplicación te ofrece cursos gratis de inglés, francés, alemán, portugués e italiano.

Wunderlist, si deseas organizar tus tareas pendientes

Disponible en Android e iOS

Crea listas y compártelas con tus amistades.

Bien sea de tareas pendientes, víveres o cualquier otra necesidad, cada tarea de la lista podrás personalizarla indicando fechas de cumplimiento, y personas encargadas.