Actriz Eliza Dushku se abre sobre alcoholismo y drogadicción

Eliza Dushku, conocida por series como Buffy the Vampire Slayer y películas como Bring It On, dijo que ha estado sobria ocho años tras haber librado una batalla con el alcohol y las drogas.

La actriz de 36 años habló sobre sus adicciones esta semana en un congreso para jóvenes en Nueva Hampshire sobre opioides, reportó la WCVB.

Dushku dijo que comenzó a experimentar con drogas a los 14 años. Admitió que le encantaba cómo éstas la hacían sentir.

Inicialmente buscó ayuda luego que su hermano le dijo que no la quería cerca de su hija si estaba consumiendo drogas o abusando del alcohol. Ahora se mantiene sobria por ella misma y dice que es una "buena tía".

"Nosotros somos más poderosos" que las drogas y el alcohol, afirmó la actriz.

Dushku dijo que Jim Wahlberg y su fundación para jóvenes patrocinó el congreso. Jim es hermano del actor Mark Wahlberg.