Arcade Fire lanza un nuevo álbum, 'Everything Now'

Pocas bandas han cabalgado con tanto equilibrio entre lo indie y lo masivo como Arcade Fire, cuyo eclecticismo le ha granjeado el reconocimiento de la industria como estrellas del rock.

El grupo canadiense lanzó este viernes su primer disco en cuatro años, Everything Now, un álbum a la vez oscuro y lleno de pasajes pegadizos, vitales para una banda que se ha convertido en legendaria por sus actuaciones en vivo.

Sin embargo, Everything Now es menos consistente que obras más conceptuales de Arcade Fire como The Suburbs, que en 2011 ganó el Grammy por Álbum del Año en una sorprendente primicia para el rock indie.

Everything Now, quinto álbum de estudio del grupo, comienza con un tema que confirma su habilidad de mezclar diversas influencias en una peculiar -pero accesible- canción pop.

Armado alrededor de un solo de flauta del último artista camerunés Francis Bebey, el tema que da nombre al disco es llevado por un estribillo coral de la Harmonistic Praise Crusade de Nueva Orleans, sobre un bajo funky y un piano melancólico que hacen contrapeso.

Thomas Bangalter, del dúo electrónico francés Daft Punk, trabajó como productor imprimiéndole un sonido electro retro. En Creature Comfort, un tema dance con un ritmo industrial que trata sobre el odio a uno mismo y el suicidio, el vocalista Win Butler canta: "Dios, hazme famoso / Si no puedes, hazlo sin dolor".

Pero el álbum se vuelve predecible en Química, Good God Damn y Put Your Money On Me con sus ritmos bailables minimalistas, algo inusual en Arcade Fire. Y en Peter Pan, la banda, famosa por sus sofisticadas letras, utiliza una metáfora demasiado obvia para hablar de la juventud.

"Everything Now" es el primer álbum de Arcade Fire lanzado por una gran discográfica, Columbia, después de que la banda construyera su carrera con Merge, el célebre sello independiente de Carolina del Norte dirigido por integrantes de Superchunk.

De cara al lanzamiento del álbum, Arcade Fire presentó recientemente un show en el festival Primavera Sound de Barcelona, y la noche del jueves ofreció un concierto íntimo para presentar el nuevo material en una sala en Brooklyn.

La presentación de Brooklyn, transmitida en vivo por Apple Music, provocó un revuelo en internet porque los boletos recomendaban un código de vestimenta descrito de manera torpe (y redundante) como "moderno y a la moda". Sea que se tratara de una señal de haber cedido ante la industria o de una broma, Arcade Fire salió al paso en las redes sociales bromeando con que, de aplicarse el código, a sus propios miembros no los dejarían entrar.