Ariana Grande visita a sus fanáticos hospitalizados en Mánchester

La estrella del pop Ariana Grande visitó por sorpresa este viernes 2 de junio a sus jóvenes seguidores ingresados en un hospital tras el ataque del Mánchester Arena.

Veintidós personas murieron y decenas más resultaron heridas en la explosión registrada la semana pasada tras el concierto de Grande en la ciudad inglesa. Muchas de las víctimas son adolescentes.

En una imagen compartida en su cuenta de Instagram, la cantante aparece charlando con una seguidora durante su visita al Hospital Real Infantil de Mánchester.

El pie de foto de la instantánea era un ícono con forma de corazón de color amarillo. En otras imágenes aparece abrazando a los niños en sus camas y posando con las enfermeras de la planta.

Gente conmovida por la visita publicó fotos de Grande con las enfermeras y los niños en las redes sociales. Grande regresó a Gran Bretaña el viernes para participar en el concierto One Love Mánchester a beneficio de las víctimas.

Peter Mann, cuya hija Jaden resultó herida en el atentado, publicó imágenes de la visita en su perfil de Facebook.

Mann dijo sentirse muy feliz: “¡Podría estallar! ¡Nunca he visto a Jaden tan feliz! Incluso he vuelto a llorar de nuevo”. Varias estrellas del pop acompañarán a Grande en el concierto del domingo, incluidos Justin Bieber, Katy Perry, Coldplay, Take That y Miley Cyrus.