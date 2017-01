Arrestan al actor Shia LaBeouf afuera de museo en Nueva York

El actor Shia LaBeouf fue arrestado la madrugada de este jueves 26 de enero tras un supuesto altercado con un hombre afuera de un museo en Nueva York.

Según la Policía, LaBeouf le quitó la bufanda a un hombre no identificado de 25 años afuera del Museum of the Moving Image en Queens, arañándole la cara.

Además empujó al hombre, que se negó a recibir atención médica, agregó la Policía.

LaBeouf ha pasado los primeros días de la presidencia de Donald Trump bailando y cantando “He will not divide us” (Él no nos dividirá) frente a una cámara que emite en directo en el exterior del museo.

La transmisión forma parte de un proyecto de arte colaborativo de LaBeouf y otras dos personas que pretenden emitir las 24 horas del día por los próximos cuatro años.

La cámara comenzó a emitir la mañana de la investidura, junto con un cibersitio que invita al público a acercarse y participar. LeBeouf ha sido una presencia frecuente, aunque no constante.

Técnicamente, el proyecto de LaBeouf y sus colegas no es en oposición a Trump, dijo el actor a The Associated Press el lunes en una entrevista realizada ante la cámara.

“Aquí estamos en contra de la división. Todo el mundo está invitado”, explicó LaBeouf. “Solo digo ‘Sé amable con los demás’”.

No estuvo claro de inmediato qué provocó el supuesto altercado de la madrugada del jueves.

LaBeouf enfrenta un cargo menor de agresión. No estuvo claro si tiene un abogado que pueda hacer comentarios sobre el caso.