J Balvin presenta una postal de Colombia con 'Mi gente'

J Balvin cree en la colaboración más que en la competencia. Por eso, el superastro colombiano no se conformó con una remezcla sino que invitó al músico francés Willy William para crear su más reciente éxito, Mi gente.

"A Willy William lo conocí por su música", dijo Balvin en una entrevista telefónica con The Associated Press desde Miami. "Me buscaron por Whatsapp, querían hacer una canción conmigo e inmediatamente la escuché y dije, ¡Guau, increíble! Vamos a hacer esto".

Tomaron la base de Voodoo Song de William, lanzada en marzo en francés bajo el sello Scorpio Music, y la convirtieron en "Mi gente". "Le dije Ok, vamos a hacerla al español y vamos a hacer la letra en español, vamos a cambiar la estructura y de ahí salió".

Además de Balvin y William, el vídeo del tema muestra al astro de Instagram Gianluca Vacchi muy alegre bailando. "Gianluca es como un hermano mayor. Lo invité y él con todo el cariño vino a Miami a grabar el vídeo y la pasó excelente", dijo Balvin, quien había tenido oportunidad de conocer al empresario italiano fanático del reggaetón y la música latina antes de la grabación. "Muchas veces en Italia ya habíamos estado juntos. Es la misma familia".

El vídeo, lanzado el fin de semana pasado, ya tiene más de 38 millones de vistas. Fue grabado en Miami y Medellín, donde mostraron un lado muy afro e indígena de Colombia. "Está totalmente toda la cultura colombiana ahí. Están las molas, que son las imágenes de la cultura indígena nuestra; está la ciudad de Medellín todo el tiempo presente. Es un vídeo de Colombia para el mundo".

"Es un vídeo realmente agradable de ver, visualmente es muy agradable", dijo Balvin. Las molas, el arte textil realizado por la etnia Guna, aparecen en el vídeo sobre edificios grises llenándolos de color.

En 2016 Balvin se convirtió en el primer artista latino con mil millones de vistas en YouTube. Ahora alcanza los 6 mil millones. "Es impresionante como nos apoyan de esa manera, cómo la gente realmente disfruta lo que estamos haciendo y lo quieren ver. Para mí es muy significativo y lo aprecio muchísimo", dijo el intérprete de éxitos como Ay vamos, Ginza, 6 AM y Safari.

Balvin estará interpretando "Mi gente" en vivo en los próximos meses durante su gira por Panamá, Bolivia, Uruguay, Argentina y Estados Unidos.

En octubre regresará a la Ciudad de México para su segundo concierto en el Auditorio Nacional, donde debutó con éxito en abril. El cantante adelantó que el espectáculo será diferente de ciudad en ciudad: "Va cambiando todo el tiempo", dijo.