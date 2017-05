Sin Bandera navega por el océano de los conciertos

Noel Schajris y Leonel García han hecho todo menos despedirse de los escenarios tras su regreso para el último adiós de Sin Bandera, pero están muy contentos por ese cambio de planes que los ha llevado a su álbum Primera Fila y a su gira más extensa por Estados Unidos.

El dúo se separó en 2008 y cada uno emprendió su carrera solista, hasta que a finales de 2015 anunció su regresó para un "último adiós". Tras presentaciones exitosas por toda Latinoamérica, el cariño de sus admiradores no les ha dado descanso y el lanzamiento de su álbum "Primera Fila" les ha dado un nuevo impulso para continuar en contacto con el público.

"Ya no hablamos de despedida, ya no hablamos de reencuentro, ya no hablamos de adiós, lo único que se llama "Adiós" es la canción", dijo Schajris vía telefónica en referencia a una de las piezas inéditas del álbum.

"Lo visualizamos como simultáneo, a la par del proyecto que estamos haciendo gira en el Primera Fila, vamos a estar sacando también simultáneamente proyectos solistas. A mí se me hace una manera mucho más linda de verlo, mucho más sana, mucho más linda para la gente también, al fin del día es música, no importa el formato, uno ofrece cosas que tiene uno en el corazón".

Para su álbum trataron de apegarse lo más posible a una grabación en vivo y evitaron hacer múltiple tomas de las canciones. "Los Primera Fila no son acústicos y no son completamente en vivo, generalmente tienen posproducción y les hacen arreglitos y regraban algunas cosas. En nuestro caso fue completamente en vivo; lo que tú escuchas es lo que sucedió en esa locación con la gente", dijo Schajris.

"Estábamos influenciados por esa honestidad de grupos como Nirvana, REM, gente que hacía estos proyectos MTV Unplugged de los 90 y hacían dos tomas de la canción y la mejor quedaba y listo y no había ningún tipo de posproducción. Así quisimos hacerlo, así quedó".

Además innovaron al llevar el formato acústico de Sony Music fuera de un foro para grabar algunas piezas en locaciones al aíre libre en Buenos Aires, en el estado mexicano de Puebla y en San José, Costa Rica.

La gira de Sin Bandera se extenderá por un año y medio y tiene fechas para Hollywood, San Diego, Houston y Phoenix, entre otras, así como decenas de conciertos por México, Latinoamérica y España.

"Estamos pensando en ir a un montón de países que no hemos ido nunca en nuestra vida; es perfecto este formato acústico para poder lograrlo", apuntó.

Recientemente Sin Bandera participó en el álbum México & Amigos de Julio Iglesias en la canción Ella y en marzo Schajris recibió en Puerto Rico un premio de la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP por sus siglas en inglés).