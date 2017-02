Blondie vuelve con un nuevo álbum con invitados de lujo

El grupo estadounidense Blondie, pionero del punk rock, y su cantante Debbie Harry lanzarán el 5 de mayo un nuevo álbum, Pollinator, que cuenta con colaboraciones de prestigiosos artistas como Sia, Johnny Marr y Joan Jett, entre otros, anunció el miércoles el sello BMG.

Este undécimo álbum de estudio estará precedido por la salida del tema Fun, escrito junto a Dave Sittek, líder del grupo TV on the Radio, un primer sencillo que devuelve al grupo a su período disco pero con un sonido electrónico muy actual.

Varios artistas de diferentes generaciones fueron invitados a componer temas con la banda formada en 1975 por la cantante Debbie Harry, de 71 años, y el guitarrista, el compositor histórico Chris Stein.

Junto a viejas glorias de la década de 1980 como Johnny Marr (ex Smiths) o la cantante de rock Joan Jett, está convocada una nueva guardia con la cantautora australiana Sia, el guitarrista de Strokes Nick Valensi, y la joven británica Charli XCX.

Banda emblemática de la escena post punk neoyorquina, con conciertos memorables en el mítico club CBGB's, Blondie navegó entre el rock, el disco y el new wave, encadenando éxitos convertidos en clásicos como Heart of Glass, Call Me y One Way or Another.

El grupo, que ha vendido 40 millones de discos en todo el mundo, comenzará en abril una gira por Australia y Nueva Zelanda, que pasará luego por Europa.