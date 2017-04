Bob Dylan en Estocolmo para recibir en privado su Nobel de Literatura

Tras meses de suspenso, Bob Dylan recibe este fin de semana en Estocolmo, en el mayor secreto, su Nobel de Literatura de manos de los académicos suecos, que se lo concedieron por su poesía.

Como Thomas Mann, Albert Camus, Samuel Beckett, Gabriel García Márquez o Doris Lessing, el cantante, de 75 años, entrará en el panteón de los hombres y mujeres de letras que han sido recompensados por la Academia sueca desde 1901. El jurado sueco le entregará su diploma y su medalla durante una reunión, cuyo lugar y hora son estrictamente secretos.

Según la televisión pública STV, la breve ceremonia tendría lugar antes del concierto del sábado, en un lugar neutral, aunque la Academia rechazó hacer ningún comentario al respecto. El misterio es aún mayor en torno al discurso de recepción, que también podría ser una canción.

Conocido como la "lección del Nobel", este discurso tiene que ser pronunciado por todos los premiados en los seis meses siguientes a la ceremonia de entrega de premios, en este caso antes del 10 de junio.

"La Academia Sueca y Bob Dylan han acordado reunirse este fin de semana. La reunión será pequeña e íntima y ningún medio estará presente, solo asistirán Bob Dylan y los miembros de la Academia, conforme a los deseos de Dylan", escribió la secretaria permanente de la Academia, Sara Danius, en su blog.

"No se pronunciará ningún discurso Nobel. La Academia tiene razones para pensar que se enviará una versión grabada ulteriormente", agregó Danius. Este discurso es el único requisito para recibir los ocho millones de coronas (839 mil euros, 870 mil dólares) que acompañan al premio.

Hasta el momento la única certeza es que Bob Dylan dará dos conciertos en Estocolmo, el sábado y el domingo, para iniciar una gira europea con ocasión del estreno de su nuevo trabajo, Triplicate, un triple disco de versiones de Frank Sinatra.

En una inesperada elección, que suscitó indignación en algunos, Bob Dylan, cuyo verdadero nombre es Robert Allen Zimmerman, fue galardonado en octubre por crear "nuevos modos de expresión poética dentro de la gran tradición de la música estadounidense", según el anuncio de la Academia.

El autor de Blowing in the Wind o Mr. Tambourine Man es el primer músico en recibir el prestigioso premio. Tras el anuncio, Bob Dylan permaneció en silencio, lo que dio pie a una polémica. Incluso uno de los notables de la Academia, Per Wästberg, criticó su "arrogancia". Durante el banquete de entrega de los premios, el 10 de diciembre, fue la embajadora de Estados Unidos en Suecia la que leyó su discurso de agradecimientos, en el que aseguraba que no podía creerse que su nombre figurara al lado de autores como Rudyard Kipling (1907) o Ernest Hemingway (1954).

"Estos gigantes de la literatura, cuyas obras se enseñan en las clases, figuran en las bibliotecas de todo el mundo y de las que se habla de una forma tan respetuosa siempre me han impresionado profundamente", afirmaba entonces.