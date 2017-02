Bob Dylan planea lanzar nuevo álbum con covers de Sinatra

Bob Dylan ganó el premio Nobel de Literatura por su lírica roquera, pero vuelve a visitar los clásicos en su próximo álbum, una nueva recopilación de estándares de Frank Sinatra.

Triplicate, que saldrá el 31 de marzo, será el primer álbum de tres discos de Dylan y su tercero consecutivo de covers de temas interpretados por Sinatra.

Dylan dio a conocer una primera canción de "Triplicate", una versión de I Could Have Told You, originalmente interpretada por Sinatra en 1954.

El disco incluye también otros temas como The Best Is Yet To Come, una de las canciones más famosas de Sinatra, cuyo título está grabado en su tumba; As Time Goes By, más conocido por la escena del piano en la película clásica Casablanca; y Stardust, una eterna favorita estadounidense desde que salió la original de Hoagy Carmichael en 1927.

Si bien Sinatra tiene protagonismo en "Triplicate", el 38° álbum de estudio de Dylan, las 30 canciones provienen de varios compositores.

Dylan hizo la selección y la grabó con su banda de giras en los estudios Capitol en Hollywood, informó su sello discográfico. A los 75 años, la leyenda del rock tiene previsto realizar una gira por Europa en abril y mayo y fue anunciado recientemente como cabeza de cartel del festival Firefly, que tendrá lugar en junio en el estado de Delaware, en el este de Estados Unidos.

Dylan lanzó un primer álbum de covers de Sinatra en 2015, Shadows in the Night, y un segundo el año pasado, Fallen Angels. Su último álbum con canciones originales, Tempest, fue lanzado en 2012. Recibió la aclamación de la crítica y provocó especulaciones de que sería el último de Dylan, dado que su título coincidía con el de la última obra de Shakespeare, "The Tempest".