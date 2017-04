Caitlyn Jenner habla de sus pensamientos suicidas en su nuevo libro

Caitlyn Jenner se explayó el lunes sobre su nuevo libro de memorias y habló de los obstáculos de su transición, incluyendo tres matrimonios fracasados, pensamientos suicidas ante la persecución de los paparazzi y la libertad de su verdadero ser.

Y sí, contrario a la idea de muchos en la comunidad trans, usa su antiguo nombre, Bruce Jenner, en el libro The Secrets of My Life, a la venta esta semana.

También describe su liberadora cirugía de reasignación de género -"La Cirugía Final", como la llama- en la última página, e insiste en que es lo último que dirá al respecto.

Aborda brevemente sus ideas políticas conservadoras en torno al presidente Donald Trump y otros asuntos relacionados, pero no habla mucho de temas importantes para la comunidad LGBTQ en general, como el matrimonio entre personas del mismo sexo.

"Sí, he sido criticada porque vengo de un lado republicano más conservador, pero mi lealtad no está con el Partido Republicano, mi lealtad no está con Trump. No soy votante de un asunto. Creo en un gobierno limitado. Me gustan los impuestos más bajos. Me gusta una economía boyante. Me gusta que todo el mundo trabaje, pero mi lealtad está con mi comunidad y con hacerla mejor", dijo Jenner.

Jenner, de 67 años de edad, hablo sobre su libro en una entrevista con The Associated Press (AP). "Lo que traté de lograr es, primero, sacar todo lo que tenía adentro por mí, para que no hubieran más secretos; segundo, fue el modo en el que lidié con mis asuntos", añadió.

Coescrito por Buzz Bissinger, el libro ya le ha sacado lágrimas a la tercera esposa de Jenner, Kris Jenner, cuyo armario Caitlyn solía asaltar mientras luchaba con su identidad de género. Son momentos, dijo Caitlyn, de los que Kris estaba consciente antes "de que le hiciera el amor" tras haberse conocido en 1990. "Para ser honesta ni siquiera he hablado con ella al respecto", dijo Jenner de la reacción de Kris al libro.

Hubo muchos momentos oscuros para el medallista olímpico mientras éste escondía sus luchas de género, incluido su infructuoso intento por emprender la transición en los años 80. Jenner tomó hormonas y entonces se echó para atrás, pero sus pechos aumentados no se redujeron al parar el tratamiento y debió someterse a una liposucción mientras continuaba viviendo como un hombre.

Hubo un momento en particular, años después, que llevó a Jenner al más oscuro de los lugares: el suicidio. El cibersitio de farándula TMZ distribuyó una foto de un desaliñado Jenner saliendo de un consultorio médico tras un procedimiento para reducirse la tráquea y lucir más como una mujer.

"Llegué al punto que pensé, sabes qué, conozco una salida fácil", dijo Jenner. "Tenía una pistola en la casa. ... Pero al día siguiente pensé, ¿no sería eso lo más estúpido que haya hecho, silenciar mi voz? Tengo la oportunidad de realmente hacer una diferencia, de vivir con honestidad".

Jenner ha pasado gran parte de los últimos dos años aprendiendo de la comunidad trans desde la perspectiva privilegiada de una persona blanca y adinerada, lo que reconoce a cabalidad en el libro. Trata de reparar daños con su extensa familia, que incluye a sus seis hijos y sus cuatro hijastros Kardashian. Jenner les dedica el libro, publicado por Grand Central Publishing, a su padre y a su hermano.