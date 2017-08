Chris Pratt y Anna Faris se separan tras 8 años de casados

Chris Pratt y Anna Faris anunciaron el domingo su separación legal tras ocho años de matrimonio, desatando una ola de sorpresa y tristeza en Internet por el fin de una de las parejas más populares de Hollywood.

Los actores hicieron el anuncio en las redes sociales a través de un comunicado conjunto que fue confirmado por el publicista de Pratt. "Hicimos un esfuerzo por mucho tiempo, y estamos realmente decepcionados", escribieron los actores. "Nuestro hijo tiene dos padres que lo aman mucho y por su bien queremos mantener esta situación lo más privada posible en adelante. Aún nos queremos el uno al otro, siempre atesoraremos el tiempo que estuvimos juntos y seguiremos respetándonos el uno al otro".

Pratt, el astro las películas Guardians of the Galaxy (Guardianes de la Galaxia) y Faris, quien protagoniza la comedia de CBS, Mom, se casaron en el 2009 y tienen un hijo de cuatro años. Los actores solían apoyarse públicamente en su trabajo y en las redes sociales.

Pratt apareció como invitado en "Mom" a principios de año, y la pareja rió y se besó en abril cuando el actor develó su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Su separación se convirtió rápidamente en tendencia en Twitter, donde a menudo han compartido mensajes sobre ellos y su familia. Pratt, de 38 años, se convirtió en un superastro internacional en los últimos años como protagonista de dos grandes franquicias: "Guardians of the Galaxy" de Marvel, y la próxima serie de cintas basadas en el universo de Jurassic Park.

En una entrevista con The Associated Press previa al estreno del éxito Guardians of the Galaxy Vol. 2, el actor habló sobre su búsqueda de equilibrio entre carrera y familia.

"La primera parte de nuestra relación pusimos nuestras carreras primero", dijo Pratt. "Decíamos, Cariño, si tú consigues un trabajo y tienes que irte seis meses a Estambul, te vas. Yo te ayudo a empacar, hablaremos por Skype todos los días. Estás viviendo tu sueño, yo estoy viviendo mi sueño, es lo que hacemos". Expresó, en ese momento, que protagonizar dos grandes franquicias hizo que fuera más fácil para ambos planear qué papeles aceptarían.

Faris, de 40 años, ha estelarizado "Mom" por cinco temporadas junto a Alison Janney. Las actrices interpretan a una madre e hija drogadictas en recuperación que intentan navegar juntas la vida de sobriedad y relaciones. Faris también hace la voz del personaje de Jailbreak en la cinta animada The Emoji Movie.

La separación legal puede ser un precursor al proceso de divorcio, pero eso no significa que sea inminente. Varias parejas famosas han anunciado en años recientes su separación antes de presentar cualquier documento legal.

Ben Affleck y Jennifer Garner informaron que se separaban en junio del 2015 pero no presentaron su solicitud de divorcio hasta abril. El hermano menor de Affleck, Casey, y su esposa anunciaron que se separaban en marzo de 2016, y apenas pidieron el divorcio el 31 de julio. Gwyneth Paltrow y el vocalista de Coldplay Chris Martin anunciaron su separación en marzo del 2014 y su divorcio se hizo oficial el año pasado.