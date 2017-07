Confirman que el vocalista de Linkin Park se suicidó

El cantante de Linkin Park, Chester Bennington se suicidó ahorcándose, confirmó el viernes a la AFP un portavoz del Instituto Forense del condado de Los Ángeles.

Un empleado lo encontró el jueves colgado con un cinturón del techo de su habitación en su casa de Palos Verdes Estates, al suroeste de Los Ángeles, explicó este vocero. Una botella semivacía de alcohol estaba en su habitación, y no se halló ninguna nota que explicara su decisión. Todavía se le debe realizar una autopsia, se explicó.

El vocalista de la conocida banda de rock murió el día del cumpleaños de su fallecido amigo Chris Cornell, el vocalista de la banda Soundgarden, lo que ha hecho que muchos seguidores recuerden esta cercana amistad.

Bennington tenía 41 años y había sufrido problemas de alcoholismo y drogas, al igual que Cornell. Tras el impacto inicial, muchos fans en las redes sociales señalaron que el día de su muerte habría sido el cumpleaños número 53 de Cornell. Bennington había realizado giras con Cornell, y en su funeral cantó el clásico Hallelujah de Leonard Cohen.

El guitarrista y compositor de Linkin Park, Mike Shinoda, en una entrevista poco después de conocerse la muerte de Cornell en mayo dijo que Bennington había estado tan afectado que no pudo guardar la compostura durante el chequeo de sonido antes de un concierto. "Chester ni siquiera pudo terminar la canción. Cuando llegaba a la mitad se ahogaba", dijo entonces Shinoda a Radio.com.

En un tributo realizado tras la muerte de Cornell, Bennington dijo que estaba llorando "con tristeza, y también con gratitud, por haber compartido momentos muy especiales contigo y tu hermosa familia". "Tú me has inspirado tantas formas que no puedes saberlo. Tu talento era puro y no tenía rival. Tu voz era alegre y dolorosa, furiosa y absolutoria, amorosa y dolorosa, todo a la vez", dijo en un tributo que publicó en Facebook la familia de Cornell. "Supongo que todos somos esas cosas. Tú me ayudaste a entender eso", agregó.

La viuda de Cornell ha arrojado dudas sobre si el cantante de Soundgarden cometió suicidio, afirmando que su juicio pudo haber estado enturbiado por la medicina que tomaba para la ansiedad.

Bennington también fue amigo de un importante cantante grunge, Scott Weiland, quien murió de una sobredosis en diciembre de 2015. Stone Temple Pilots publicó un comunicado tras la muerte de Bennington, asegurando que era "un increíble ser humano". "Una luz de esperanza serás siempre para nosotros. Te amamos, te extrañaremos".

Linkin Park fue una de las principales bandas del movimiento nu metal, que incorporó estructuras pop y hip-hop. Obtuvo un éxito inmediato en su debut con Hybrid Theory, álbum que llegó a la cima en Estados Unidos en 2001, con más de 10 millones de copias vendidas.

El grupo fue bautizado así en honor al Lincoln Park en Santa Monica, California, pero cambiaron la forma de escribir "Lincoln" para resaltar en internet. En el velorio de Bennington los fans realizaron una petición formal para que este parque pase a llamarse "Linkin Park". Bennington fue homenajeado el jueves en la noche en el estadio de béisbol de los Dodgers de los Ángeles, con el organista Dieter Ruehle interpretando una de las más recordadas canciones de Linkin Park, Numb.