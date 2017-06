Daniel Day-Lewis anuncia su retiro de la actuación

El ganador del Oscar, Daniel Day-Lewis, uno de los más aclamados actores de su generación, anunció su retiro del cine.

Citando a la portavoz de la estrella de 60 años de edad Leslee Dart, la revista Variety dijo que Lewis "ya no trabajará como actor".

"Está inmensamente agradecido a todos sus colaboradores y al público que lo siguió durante tantos años", agregó.

"Esta es una decisión privada y ni él ni sus representantes harán ningún comentario más sobre este tema".

Day-Lewis, un maestro del método de actuación conocido por ser muy selectivo con sus papeles, ha sido el único actor en ganar el Oscar tres veces por un papel principal.

La última película de Day-Lewis, de 60 años, será Phantom Thread, del director Paul Thomas Anderson.

El actor nacido en Londres ganó una estatuilla dorada por My left foot (1989), película en la que interpreta al escritor y artista Christy Brown, confinado a una silla de ruedas debido a una parálisis cerebral.

Su segundo Oscar lo obtuvo por There Will Be Blood, en 2008, y el tercero con Lincoln (2013).

También fue nominado por En el nombre del padre y Gangs of New York.

Su debut en el cine se produjo con Domingo, maldito domingo, en 1971, cuando tenía 14 años, y su siguiente aparición en las pantallas se produjo una década después, en 1982.

El actor comenzó a conocer el éxito con Mi hermosa lavandería y Una habitación con vistas e interpretó papeles memorables en La insoportable levedad del ser (1988) y El último de los mohicanos (1992).

Day-Lewis es hijo del poeta británico Cecil Day-Lewis y la actriz Jill Balcon y tiene tres hijos.