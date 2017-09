Dior celebra a Niki de Saint Phalle, las tallas grandes se cuelan en París

Dior celebró el martes a la legendaria Niki de Saint Phalle, sin emular por ello en la pasarela las formas opulentas características de su obra, en una jornada de pases en París en la que, en cambio, desfilaron para otras firmas dos modelos de talla grande.

La directora artística de Dior, Maria Grazia Chiuri, rindió homenaje a la artista franco-estadounidense que halló "la manera de hacer lo que quería en la vida". El desfile en el museo Rodin abrió con una camiseta con un eslogan que podría invitar a la polémica: "Why Have There Been No Great Women Artists?" (¿Por qué no ha habido grandes artistas mujeres?).

Pero la italiana, primera mujer al frente de la dirección artística de Dior y creadora del ya célebre eslogan "We should all be feminists" (Todos deberíamos ser feministas), explicó que la pregunta alude a un artículo de 1971 de una historiadora del arte estadounidense.

"Falta de oportunidades", "prejuicios"... Chiuri buscó en su desfile rebelarse contra los obstáculos que impiden a la mujer acceder a la creación artística y puso como ejemplo a Saint Phalle (1930-2002), artista feminista y comprometida, "completamente autodidacta".

Los colores vivos, los estampados, la combinación de tejidos, la fuerza creativa de Saint Phalle pareció impregnar el pase de Dior, si bien la marca se abstuvo de inspirarse en las formas opulentas de las esculturas femeninas que hicieron célebre a la artista.

"El riesgo es creer que todas las chicas pueden ser modelos. No es verdad", dijo Chiuri a la AFP. "No quiero trabajar con anoréxicas", prosiguió, pero los diseñadores trabajan con un busto modelo de talla 37. "Es demasiado difícil fabricar otras tallas" y por ello "necesitamos a chicas con talento y que tienen naturalmente" estas medidas.

"Hoy en día, hay gente que cree que puede hacerlo todo. Pero si uno quiere ser cantante, tiene que tener la voz para ello", agregó, afirmando que busca a modelos "con personalidad".

Después de que los grupos de lujo LVMH - que posee Dior - y Kering adoptaran este mismo mes un código ético para luchar contra la extrema delgadez de las modelos, y que la Semana de la Moda de Nueva York marcara su voluntad de abrirse a las curvas, las miradas estaban puestas en la cita parisina, abierta el lunes por la noche.

Dos jóvenes marcas francesas, JOUR/NE y Koché, introdujeron en sus pases de primavera-verano dos modelos de talla grande, que desfilaron entre el tradicional elenco de chicas altas y delgadas.