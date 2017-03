Diseñadores de Lady Gaga hacen su debut en la Semana de la Moda de Tokio

Son los modistas de la estrella pop estadounidense Lady Gaga y ahora quieren también vestir a millones de mujeres en Asia.

La firma ROGGYKEI, creada por una pareja japonesa, se presentó en la Semana de la Moda de Tokio.

Su osado show reivindicó el círculo que define su marca: faldas, capas y abrigos de corte redondeado, con los dobladillos deshilachados, y vestidos que combinan lo antiguo con lo futurista.

No es una ropa fácil de llevar, pero exhibe de forma descarada la imaginación y las dotes artísticas de Hitoshi y Keiko Korogi.Esta pareja nunca se ha reunido con Gaga, pero la estrella estadounidense ha vestido ropa suya en varios shows en Japón."Parece que le gustó nuestra ropa", explicó Keiko a la AFP.

"Nos pidió que le mandáramos vestidos para su clip musical 'You And I' pero al final no se los puso" añadió.

El efecto, Gaga hizo que se sextuplicara la cantidad de visitantes a su sitio internet, aunque no vendieron mucha más ropa, quizás como reflejo de los límites comerciales de sus propuestas.

Hitoshi y Keiko trabajan en Osaka, y aseguran que se inspiran en "los temas políticos que nos rodean". "Creemos que estamos perdiendo nuestra humanidad", explicó Keiko.

Tras ganar recientemente un premio de moda, fueron invitados a la Semana de Tokio. "Esperamos que nuestra ropa sea una oportunidad para cualquiera que ame la moda", declara Hitoshi.