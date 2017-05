Eligen a los 12 miembros del jurado en el caso de Bill Cosby

El jurado que escuchará el caso por abuso sexual contra Bill Cosby incluirá a dos personas negras entre sus 12 miembros en un caso que Cosby considera podría tener motivaciones raciales.

Los fiscales y los abogados defensores también eligieron el miércoles a seis miembros alternos del jurado, dos de ellos de raza negra.

“Es un jurado impresionante con gente de todo grupo demográfico”, dijo el fiscal del condado de Montgomery Kevin Steele.

Los abogados de Cosby se habían quejado esta semana de que los fiscales trataban de evitar que hubiera personas de raza negra en el jurado tras rechazar a siete posibles miembros.

La semana pasada, en una entrevista Cosby dijo que la raza podría haber motivado las acusaciones en su contra.

A pesar de esto, el juez concluyó que los fiscales tenían otras razones válidas para repeler a dos mujeres negras esta semana.

El 17% de miembros negros del jurado es mayor al 13% de población negra en el condado de Allegheny.

Cosby agradeció a las autoridades locales y a los admiradores al salir de la corte en Pittsburgh el miércoles en la noche, incluyendo a “toda la gente que ha ido a ver mis shows”.

El comediante negro, de 79 años, conocido alguna vez como el papá de Estados Unidos por su adorable retrato del doctor Cliff Huxtable en The Cosby Show, está acusado de drogar y abusar sexualmente de la mánager del equipo femenino de básquetbol de la Universidad de Temple en su casa cerca de Filadelfia en 2004.

Cosby ha dicho que el encuentro fue consensuado. Decenas de mujeres más han hecho acusaciones similares contra Cosby, pero el juez Steven T. O'Neill solo permitirá que una de ellas testifique.

El jurado de Pittsburgh estará aislado a unos 480 kilómetros (300 millas) de su casa.

La mitad de los candidatos al jurado que fueron interrogados el miércoles dijo que se había formado una opinión sobre la culpabilidad o inocencia de Cosby, mientras que uno de ellos aseguró que conocía a Cosby o su familia.

Un tercio dijo que era más proclive a creer en el testimonio de la policía, casi un cuarto dijo que había sido sentenciado por algún delito y casi una quinta parte indicó que alguien cercano a él había sido abusado sexualmente.

Mientras tanto, el juez retiró a un miembro blanco de sexo masculino que había sido elegido el lunes por motivos personales no revelados.

Los abogados eligieron a una mujer blanca para reemplazarlo.

La defensa había expresado sus preocupaciones sobre la constitución racial del jurado el martes cuando solo una persona de raza negra había sido elegida entre los primeros 11 miembros del jurado.

El grupo inicial de posibles candidatos tenía 16 personas de raza negra entre 100 personas.

El juicio se realizará en el condado de Montgomery, donde Cosby invitó a Andrea Constand a su casa en 2004. Constand afirmó que fue para pedirle consejos sobre su carrera.

Dijo que Cosby le dio vino y píldoras que la pusieron en un estado de estupor antes de abusar de ella en su sofá.

Constand tenía entonces 30 años y una relación sentimental con una mujer, mientras que Cosby tenía 66 y llevaba años casado con su esposa Camille.

Cosby ha dicho en su testimonio que puso su mano debajo de los pantalones de Constand, pero dijo que ella no protestó. Cosby ha dicho que no espera testificar en el caso.

The Associated Press no suele identificar a las personas que afirman haber sido víctimas de abuso sexual a menos que lo hagan públicamente como Constand.

Cosby fue arrestado el 30 de diciembre de 2015, días antes de que se cumplieran 12 años de ocurrido el supuesto incidente y expirara el caso.

Se ha declarado inocente y continúa libre tras pagar una fianza de 1 millón de dólares.