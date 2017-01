Erin Andrews tuvo cáncer cervical durante temporada de NFL

La reportera deportiva Erin Andrews dijo que fue operada por cáncer cervical durante la temporada de la NFL.

La periodista de 38 años de la cadena de televisión estadounidense Fox Sports y coanfitriona del programa " Dancing with the Stars" dijo a la revista Sports Illustrated que fue operada el 11 de octubre en el Cedars-Sinai Medical Center en Los Ángeles.

Antes de entrar a la sala de operaciones, Andrews relató que le dijo a su oncólogo: "No voy a ver ningún partido de fútbol americano desde mi casa. Este año la transmisión de el Super Bowl le toca a (Fox), y no me voy a perder el Super Bowl".

Andrews volvió a las canchas cinco días después, aunque confesó que el médico no le recomendó que regresara a trabajar tan pronto.

"¿Debí haber estado de pie durante todo un partido cinco días después de una cirugía? Digamos que no fue lo que me recomendó el médico", dijo Andrews.

"Pero sentí que durante ese momento difícil, el deporte era mi válvula de escape. Necesitaba estar con mis compañeros".

Andrews dijo que se sometió a otra cirugía el 1 de noviembre, y le dijeron ese mes que no sería necesario someterse a radiación o quimioterapia.