Festival de Cine de Nueva York anuncia selección oficial

Películas de Greta Gerwig, Sean Baker y Agnes Varda se exhibirán en la edición 55 del Festival de Cine de Nueva York.

La Sociedad Cinematográfica del Lincoln Center anunció las 25 películas de su selección principal el martes, que incluyen ocho dirigidas por mujeres.

El festival, que se realiza anualmente en el Lincoln Center, es uno de los más prestigiosos de la temporada de otoño. Entre las películas seleccionadas se destaca la aclamada cinta de Baker presentada en Cannes The Florida Project, Faces Places de Varda, de 89 años, y el debut de Gerwig con Lady Bird.

Noah Baumbach, colaborador y pareja sentimental de Gerwig, también regresará al festival con su producción para Netflix The Meyerowitz Stories (New and Selected).

Entre las cintas seleccionadas hay algunas celebradas previamente en otros festivales, como Call Me by Your Name de Luca Guadagnino y Mudbound de Dee Rees.

Otros de los éxitos de Cannes que llegarán a Nueva York son la comedia de Ruben Ostlund galardonada con la Palma de Oro The Square y el drama sobre el sida del francés Robin Campillo BPM (Beats Per Minute).

Previamente el festival anunció tres galas, que coincidentemente son estrenos de Amazon: Last Flag Flying de Richard Linklater, una especie de secuela de The Last Detail de Hal Ashby, que abrirá el festival; la adaptación de Todd Haynes a la novela Wonderstruck de Brian Selznick, y la historia de Woody Allen sobre Coney Island de la década de 1950 Wonder Wheel, que cerrará la muestra.

El Festival de Cine de Nueva York está previsto del 28 de septiembre al 15 de octubre.