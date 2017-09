Cantante Flavor Flav demanda por ganancias a Public Enemy

Flavor Flav, una de las voces del famoso grupo de hip-hop Public Enemy que ha revolucionado a su público en las presentaciones de la banda, demandó a su compañero argumentando un reparto injusto de las ganancias.

Flavor Flav, cuyo verdadero nombre es William Drayton, solicitó que los daños y perjuicios sean determinados por un juicio con jurado, al sostener que ha tenido un contrato desde hace mucho tiempo para compartir ganancia con Chuck D, también vocalista del grupo.

El cantante, que acostumbra llevar un gran reloj colgado en el pecho y que ha interactuado con la multitud dejando su huella en las piezas de Public Enemy, fue pionero a finales de la década de 1980 del hip-hop con tintes políticos, con canciones que atacaban al racismo.

Flavor Flav, de 58 años, se convirtió en el modelo del "hombre hip" en los espectáculos de hip-hop. La demanda dice que Flavor Flav ha sido coautor en más de 50 canciones de Public Enemy, pero que "el representante del grupo y las compañías relacionadas por años han minimizado su papel en los negocios de Public Enemy, aunque continuamente confían en la fama de Drayton y en su persona para comercializar su marca".

Flavor Flav señaló que los problemas empeoraron con la nueva compañía que los representa y que él solo recibió 7 mil 500 dólares por un álbum de Public Enemy publicado gratis en julio.

Flavor Flav dice que para la pieza principal, Nothing Is Quick in the Desert, se le pidió ir al estudio y recitar la línea del título varias veces, con su voz mezclada en la pista, sin más comentarios sobre él.

El músico ha luchado desde hace tiempo contra las adicciones y enfrenta problemas legales, en 1990 pasó un tiempo en la cárcel después de declararse culpable de agredir a su novia y tras ser acusado de disparar contra un vecino.

Chuck D respondió en Twitter cuestionando el reclamo de Flavor Flav de haber escrito muchas canciones y agregó que el "drama es indigno de mi considerando nuestra edad", al considerar que deberían estar enfocados en ayudar a las víctimas de la tormenta Harvey y combatir al presidente Donald Trump.

"La gente puede relajarse con Flav. Es su nuevo representante que sentía de manera vengativa que demandar a un tercero y vincularme era una buena jugada para él", tuiteó Chuck D.