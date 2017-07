Hallan muerto a Chester Bennington, vocalista de Linkin Park

Chester Charles Bennington, uno de los vocalistas del grupo estadounidense Linkin Park, falleció en la mañana de este jueves 20 de julio, según un reporte policial.

El sitio web TMZ informó que el músico de 41 años de edad fue hallado sin vida alrededor de las 9:00 a.m. D

La agencia de noticias France Press (AFP) detalló que las autoridades de Los Ángeles (California) recibieron el informe sobre la muerte de Chester Bennington y que "la maneja como un posible suicidio".

El grupo Linkin Park, ganador de dos premios Grammy, está actualmente en medio de una gira mundial para la promoción de su disco One More Light.

Chester Bennington nació en Phoenix, Arizona, el 20 de marzo de 1976.

"Hybrid Theory", el disco debut de Linkin Park, se editó en el 2000. Es hasta la fecha el álbum más importante de su carrera e incluye sus éxitos: One Step Closer, Crawling, In the End y Paper Cut.